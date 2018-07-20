Hill: сенатор Грэм не исключил, что поддержит сотрудничество войск России и США в Сирии

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07:09 В ЛНР сообщили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об одном случае обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

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03:15 Пушков прокомментировал реакцию главы разведки США на новость о возможном визите Путина в Вашингтон Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал реакцию главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса на сообщение о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Соединённые Штаты осенью.

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22:24 СМИ: Более 150 оставшихся в России без билетов и средств нигерийских болельщиков отправлены на родину Около 165 нигерийских болельщиков, оставшихся в Москве без билетов и денег, были отправлены на родину.

22:20 В МИД России заявили, что Бутиной не было на встрече Лаврова с Трампом в 2017 году На опубликованных в социальных сетях фотографиях со встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа запечатлена не россиянка Мария Бутина, которая была задержана в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД России.

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