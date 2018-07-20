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Hill: сенатор Грэм не исключил, что поддержит сотрудничество войск России и США в Сирии

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Сенатор Линдси Грэм заявил, что, возможно, поддержит сотрудничество американских и российских сил в Сирии, пишет The Hill. Как отмечает газета, таким образом Грэм собирается дать боевым командирам на местах все возможности для эффективных действий на поле боя, при условии что это сотрудничество не усилит Россию или Сирию.
Hill: сенатор Грэм не исключил, что поддержит сотрудничество войск России и США в Сирии
Reuters

Сенатор Линдси Грэм заявил: он не исключает того, что даст американским военным разрешение на координацию своих действий с Россией в Сирии. Сенатор также добавил, что ему придётся «долго и крепко подумать» об этом шаге, пишет The Hill.

«Это будет интересным ходом, — сообщил Грэм. — Я хочу дать нашим командирам всё необходимое для действий на поле боя и сохранения жизней наших солдат. Мне придётся долго и крепко об этом подумать».

Существующее американское законодательство запрещает координацию действий и сотрудничество с российскими военными на основании Закона о национальной обороне, принятого после «аннексии Россией Крыма» в 2014 году, напоминает издание.

Глава Центрального командования Вооружённых сил США Джозеф Вотел ранее заявил, что для любого сотрудничества с российскими военными в Сирии потребуется одобрение конгресса.

Подобное заявление Вотел сделал на фоне недавнего саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. В ходе переговоров стороны, по словам посла России в США Анатолия Антонова,  достигли «важных устных договорённостей» в сфере укрепления сотрудничества Москвы и Вашингтона по вопросам международной безопасности.

Вотел также добавил, что военные «не получили никаких дальнейших инструкций» по Сирии, где США и Россия поддерживают разные стороны. По словам Грэма, он рассмотрит возможность разрешить им координировать свои действия, «в случае если генералы убедят его, что это необходимо, с военной точки зрения, и не усилит Россию и Сирию».

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источник
Hill США Северная Америка
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