SRF: впервые в истории страна Запада провела совместную гуманитарную миссию с Россией

Россия и Франция совместно отправили в Сирию около 500 тонн гуманитарного груза, сообщает SRF. Это первый в истории случай, когда западное государство доставило гуманитарную помощь в «изнурённую войной страну» вместе с Российской Федерацией, отмечает швейцарский телеканал.
Российская Федерация и Франция совместно отправили в Сирию около 500 тонн гуманитарного груза. Это первый в истории случай, когда западное государство доставило гуманитарную помощь в изнурённую войной страну вместе с Россией. Груз предназначен для жителей Восточной Гуты, которую в апреле после ожесточённых боёв заняли войска сирийского правительства.
Самолёт стал символом: Ан-124 доставил французскую гуманитарную помощь на российскую военную базу на западе Сирии. Медикаменты, одежда, палатки из Франции — всего около 500 тонн — должны быть переданы нуждающимся под надзором ООН.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Франции, Россия гарантировала, что сирийское правительство не вмешается в процесс распределения гуманитарного груза.
МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, полковник российской армии: Гуманитарная помощь будет отправлена в регионы, которые больше всего пострадали во время войны с террористами, — главным образом в Думу и Восточную Гуту.
В апреле этого года после ожесточённых боёв регион заняли правительственные войска. Наступление прошло при поддержке российской авиации. В результате погибли сотни мирных жителей.
О проведении совместной гуманитарной миссии договорились во время майской встречи президента Франции Эммануэля Макрона и главы Кремля Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
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