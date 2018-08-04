Contra Magazin: альянс России, Китая и Ирана в Сирии обернётся кошмаром для США
Китайская Народная Республика выразила желание помочь правительственным войскам президента Сирии Башара Асада взять под контроль оккупированные джихадистами сирийские провинции, сообщает Contra Magazin.
Как заявил посол КНР в Сирии Ци Цяньцзинь, вооружённые силы Китая намерены поддержать «сирийскую армию, которая борется с террористами в Идлибе и других областях Сирии», отмечает автор статьи Марко Майер.
В настоящее время в сирийской провинции Идлиб «тон задают» джихадисты, связанные с боевиками «Аль-Каиды»*, которым «оказывают поддержку Соединённые Штаты и арабские страны Персидского залива», пишет Майер.
В первую очередь Пекин заинтересован в «уничтожении прибывших из Китая и действующих в Идлибе мусульманских бойцов», продолжает журналист Contra Magazin.
«В последние годы уйгуры — закоренелые исламистские боевики из западной провинции Китайской Народной Республики Синьцзян — тысячами въезжали на территорию Сирии», — уточняет Марко Майер.
По словам Ци Цяньцзиня, война против террористов в Сирии «в интересах не только сирийского народа, но и в интересах как китайского народа, так и народов всего мира».
В общем и целом правительству президента Башара Асада при поддержке вооружённых сил Российской Федерации и Ирана удалось в полной мере изменить ход войны против террористов в Сирии в свою пользу, констатирует автор статьи.
«Если же теперь проявлять активность, помимо России и Ирана, также начнёт Китай — отправит свои войска в Сирию и проведёт военную операцию против джихадистов, — то уже совсем скоро сирийское правительство сможет взять под контроль всю страну. Для американцев и арабских стран Персидского залива это, однако, будет кошмарным сценарием», — убеждён журналист Contra Magazin.
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