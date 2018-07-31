FP о невидимой войне в Сирии: войскам США ежедневно приходится отражать электронные атаки русских

Российские генераторы помех ежедневно причиняют сильный ущерб войскам США в Сирии, сообщает Foreign Policy со ссылкой на заявления американских военных и экспертов. По их словам, «изощрённые средства радиоэлектронной борьбы» Москвы способны выводить из строя коммуникации и радары и могут вести к «летальным исходам».

Американские войска в Сирии всё чаще вынуждены защищаться от российских генераторов помех — электронных атак, которые могут приводить к «летальному исходу», сообщает журналист Foreign Policy Лара Селигман. По словам военных, столкнувшихся с «электронной войной» русских, она не менее опасна, чем «обычные атаки с применением бомб и артиллерии». Однако в то же время она позволяет армии США изучить российские технологии и выяснить, как от них защищаться.

Как заявил полковник армии США Брайан Салливан, с сентября 2017-го по май 2018 года войска под его командованием в Сирии столкнулись с «ситуацией перегруженной электронной борьбы». «Для нас это был вызов, с которым мы могли успешно справиться, и это дало нам возможность действовать в ситуации, которую нельзя повторить где-либо... в том числе в наших центрах боевой подготовки», — отметил Салливан.

По словам экспертов по электронной войне, эти атаки могут причинить вред оборудованию для связи, системам навигации и даже авиации. «Внезапно твои коммуникации не работают, или ты не можешь вызвать огонь, или не можешь предупредить о подлетающем снаряде, потому что у твоих радаров вызвали помехи и они не могут ничего засечь», — заявила полковник армии США в отставке Лори Моу Бакхаут.

По мнению эксперта по национальной безопасности и военным проблемам из Лексингтонского института Дэниела Гура, Россия обладает «изощрёнными средствами радиоэлектронной борьбы». Они могут быть установлены на самолёты и причинять вред своим целям «за сотни километров» от них. «Проблема в том, что они действительно могут исказить вашу картину поля боя, вашу оперативную картину, и это может привести к действительно ужасным ошибкам. Эта ситуация обостряется, в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Гур.

Как заявил начальник Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США Рэймонд Томас, в Сирии сложилась «самая агрессивная обстановка с применением средств радиоэлектронной борьбы на планете». «Они нас испытывают каждый день, выводя из строя коммуникации и даже авиацию, разработанную для электронной войны», — резюмировал военный.