Der Standard: Путину нужна помощь Запада, чтобы выбраться из «сирийской ловушки»

В восстановлении Сирии Россия не сможет обойтись без помощи Запада, пишет Der Standard. Глава Кремля Владимир Путин это понимает и потому пошёл на сближение с Германией. Но Берлину нужно сначала добиться права голоса в политическом процессе, а уже потом давать деньги, советует автор статьи.
Москва осознала, что не справится с восстановлением Сирии в одиночку и нуждается в помощи, пишет Der Standard. Свидетельством тому служит попытка сближения с Берлином в формате встречи главы Кремля Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом рассуждения Дамаска о том, что инвестировать в Сирию и зарабатывать в стране можно разрешать только союзникам и нейтральным странам, носят «иллюзорный характер». «И Путин это понимает», отмечает издание.
Сначала он надеялся на США. В середине июля на встрече с российским президентом глава Белого дома Дональд Трамп совершил некое подобие «политического коленопреклонения» в духе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Но, несмотря на это, Вашингтон ответил отказом на предложение Москвы создать совместную группу по восстановлению Сирии.
Реконструкция сирийской инфраструктуры обойдётся приблизительно в 400$ млрд, отмечает издание. При этом Путин прав, когда говорит, что европейцы также заинтересованы в нормализации обстановки в стране, связывая это с миграционным кризисом. «Но и он сам оказался в сирийской ловушке. И это шанс убедить Россию в том, что в политическом процессе нужно предоставить право голоса и другим. Только после этого можно — и нужно — давать деньги», — заключает издание
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