Der Spiegel: Берлин и Москва вернулись к нормальной дипломатии, и это уже прогресс

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина в Мезеберге не была особенно сердечной, однако наличие общих интересов делает переговоры между двумя странами перспективными, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По версии издания, у обеих сторон заметно стремление к сотрудничеству по определённым вопросам, и такое возвращение к нормальной дипломатии — это уже прогресс и маленькая «перезагрузка».

«Немножко перезагрузки» — так назвал немецкий журнал Der Spiegel прошедшую накануне встречу Ангелы Меркель и Владимира Путина во дворе Мезеберг под Берлином.

По версии издания, состоявшийся в тот же день визит российского президента на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль нельзя считать в полной мере частным, потому что непосредственно за ним последовала встреча в Мезеберге. В условиях растущего экономического давления лидер Кремля ищет сближения с Европой, утверждает автор статьи.

Однако если в австрийском правительстве у Путина есть союзники, то с немецким дело обстоит иначе. Тем не менее, «любой путь в Европу ведёт через Меркель», и Путин об этом знает, пишет немецкий журнал. Между тем и немцы заинтересованы в улучшении с Россией, несмотря на все разногласия — на фоне растущих разногласий с Дональдом Трампом. В конце июля Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас встречались в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой российского генштаба для обсуждения положения в Сирии и на востоке Украины.

Всё это означает, что в отношениях между Германией и Россией что-то пришло в движение, хотя о чём конкретно шла речь, осталось втайне, отмечает журналист издания Себастьян Фишер. По его мнению, примечательно, что в Мезеберге прозвучали лишь сжатые, заранее заготовленные заявления перед началом встречи. Вопросы репортёров не предусматривались, пресс-конференции по окончании тоже не было.

Ангела Меркель с самого начала выдвинула на первый план тему востока Украины и заговорила о возможной миссии ООН. Путин, в свою очередь, начал своё заявление с экономических отношений России и Германии, немецких компаний в России и российских инвестиций в Германии. Таким образом он хотел подчеркнуть важность партнёрства между обеими странами, считает автор статьи.

Германия — один из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, поэтому Меркель и Путин сходятся во мнении относительно строительства дополнительного газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ должен поставляться в Германию по дну Балтийского моря. Американский президент Дональд Трамп недоволен этим проектом и грозит обложить его санкциями, напоминает издание. Впрочем, Меркель настаивает на том, что российский газ должен и дальше поступать в Европу в том числе через Украину, чтобы последняя получала доход от транзита.

По мнению автора статьи, когда Владимир Путин заговорил о Сирии, стало ясно, насколько сильно он жаждет экономической поддержки европейцев для восстановления страны. Российское военное участие в регионе давно уже не популярно среди россиян, утверждает немецкий журнал. При этом в военном отношении Путин «мнит» себя и своего союзника Асада в шаге от победы, продолжает Der Spiegel. С Ангелой Меркель российский президент хотел поговорить о мирном порядке в стране и обсудить возвращение сирийских беженцев на родину — в первую очередь, тех, кто живут в турецких и иорданских лагерях.

Меркель, в свою очередь, обеспокоена ситуацией в мятежной провинции Идлиб, где сирийская армия при поддержке России, по-видимому, готовит новое военное наступление. По словам канцлера, необходимо не допустить в регионе возникновения «гуманитарной катастрофы».

Не похоже, чтобы сближение России и Германии в Мезеберге проходило особенно сердечно, отмечает немецкий журнал. Меркель и Путин, которые то и дело пересекаются на международной арене уже на протяжении 13 лет, держались на встрече «вежливо, но отстранённо». Каждый выслушал заявление другого с бесстрастным выражением лица, шуток для разрядки обстановки не звучало. Однако у переговоров видна перспектива, и заметно желание пойти друг другу в вопросах, представляющих для двух стран обоюдный интерес — не замалчивая разногласия. Это своего рода норма для дипломатии — в данном случае, уже прогресс, заключает Der Spiegel.