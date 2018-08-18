Welt (TV): в сближении России и Германии заинтересованы обе стороны

Перед разговором с канцлером Германии Владимир Путин рассказал о проблемах, которые они будут обсуждать, сообщает немецкий телеканал Welt (TV). Важнейшей темой для российского президента остаётся экономическое сотрудничество между обеими странами и помощь Германии в восстановлении Сирии, а наиболее сложным вопросом остаётся Украина. Тем не менее, следует ожидать сближения позиций Москвы и Берлина, потому что в этом заинтересованы обе стороны.

Меркель и Путину, несомненно, помогает, что они оба говорят на языках друг друга. Кристоф Ваннер сейчас находится в Москве. Каков твой анализ высказываний Путина?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt (TV): Я бы сказал, если посмотреть на порядок тем, о которых говорил Путин, в его случае это может быть своего рода списком приоритетов. Для Путина экономическое сотрудничество с Германией традиционно представляет очень и очень важный пункт, и для России было огорчением, когда в связи с украинским кризисом и аннексией украинского полуострова Крым двусторонняя торговля в известной степени обрушилась. Тем больше усилий Путин прикладывает для того, чтобы её восстановить.

Второй пункт — Сирия — разумеется, имеет для Путина огромное значение. Я могу повторить это ещё раз: без помощи Германии, без немецких денег Путин не сможет добиться восстановления Сирии даже в самых общих чертах, потому что для этого России просто не хватит средств. Об этом Владимир Путин будет говорить с Ангелой Меркель очень конкретно.

Украина — это очень и очень сложная тема, потому что Россия готова лишь на весьма ограниченные уступки, и многое из того, что говорит Путин в этой связи, с моей точки зрения, пустые слова. Совершенно ясно, что Россия рассматривает Украину как территорию, которая относится к её сфере влияния, и Россия в любом случае хочет воспрепятствовать смещению Украины в направлении НАТО и ЕС.

Этого русские добиваются посредством сохранения того, что я бы назвал открытой раной, а именно — конфликта в мятежных областях, потому что из-за него ясно: Украина не может уйти, так как в плане территориальной целостности у неё есть серьёзные проблемы с этими мятежными областями, и никто не примет Украину в НАТО при таких обстоятельствах.

Потому что тогда это могло бы привести к случаю необходимости обороны в соответствии с 5-й статьёй договора НАТО, а этого на Западе никто не хочет, и из-за этого почти никто не приветствует принятие Украины. Это гарантия для Путина, и поэтому Украина — вероятно, наиболее сложная тема. С другой стороны, Путин, конечно, знает, что, если он не пойдёт на уступки в отношении востока Украины, санкции не будут сняты или как-то облегчены. Так что это крайне противоречивая тема.

Я думаю, что, несмотря на это, позиции России и Германии в будущем существенно сблизятся, потому что в этом заинтересованы обе стороны. Госпожа Меркель абсолютно ясно подчеркнула это три месяца назад, в мае, в Сочи. Она сказала — что всех нас очень удивило — что у неё имеется в отношении России стратегическая заинтересованность. И, конечно, для Владимира Путина это очень и очень хорошая новость.

Дата выхода в эфир 18 августа 2018 года.