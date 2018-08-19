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Немецкий политик: в Сирии у Москвы и Запада «общие интересы»

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В конфликте в Сирии у Кремля и Запада имеются «общие интересы», заявил в интервью Deutschlandfunk уполномоченный фракции социал-демократов в бундестаге по внешней политике Нильс Шмид. Москва побеждает в Сирии в военном плане, однако она знает, что «политически стабильное решение» и экономическое восстановление Сирии невозможно без Запада и ЕС, отметил политик.
Немецкий политик: в Сирии у Москвы и Запада «общие интересы»
Reuters

В сирийском конфликте Россия и Запад имеют «общие интересы», заявил в интервью Deutschlandfunk уполномоченный фракции Социал-демократической партии в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид. «Мы хотим стабильного сирийского государства, а не развала страны, как это было в Ираке или Ливии», — отметил политик.

«По-моему, в сирийском вопросе русские гораздо больше готовы к переговорам. Они знают, что сейчас они побеждают в военном плане, но также знают, что политически стабильное решение и экономическое восстановлении Сирии невозможно без Запада и ЕС», — продолжил Шмид.
 
Что касается конфликта на востоке Украины, то «без настоящего прекращения огня вопрос санкций не может быть решён». Если будет достигнута полная реализация перемирия, то санкции будут постепенно сняты, резюмировал немецкий политик.
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