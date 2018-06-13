Welt: «антипутинскую» политику главы МИД Германии сорвали его однопартийцы и Трамп

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас планировал проводить «правильную, жёсткую политику» в отношении Москвы, однако его «прокремлёвски» настроенные соратники по Социал-демократической партии препятствуют этому, и, как следствие, Маас не смог реализовать «жёсткую линию» в переговорах по Украине, пишет Die Welt. Ещё одним препятствием для «антипутинской» политики ЕС стал призыв Дональда Трампа вернуть Россию в G8, добавляет издание.

Глава МИД Германии Хайко Маас знает, что такое «разумная внешняя политика», однако он больше не может осуществлять её, пишет журналист Die Welt Алан Позенер. Несколько недель назад Маас был раскритикован руководством собственной партии из-за своей «реалистичной, то есть жёсткой, политики» в отношении Владимира Путина. Однако позже, в конце мая, в присутствии Мааса лидеры социал-демократов вели себя «робко». По словам автора материала, некоторые из руководства СДПГ готовы «забыть, что Путин напал на Грузию и Украину, поддерживает в Сирии головореза Асада, подрывает ЕС и убивает диссидентов не только у себя дома, но и за границей». Для того чтобы «успокоить» своих критиков, Маас поспешил в Москву и провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Руководству СДПГ Маас сообщил, что Москва готова вновь вести переговоры по украинскому конфликту и возродить российско-германскую рабочую группу по вопросам политики безопасности. Кроме того, есть «сигналы» того, что Совет Россия — НАТО вновь может провести заседание. Переговоры по Украине состоялись, однако остались безрезультатными, отмечает автор. Украина хочет, чтобы миротворческие войска ООН охраняли российско-украинскую границу, через которую переправляются «зелёные человечки», военная техника и убийцы». В свою очередь, Россия хочет, чтобы «голубые каски» охраняли границу на «оккупированной ею территории «сепаратистов», вследствие чего фактически возникнет международно признанная граница.

Маас должен был отвергнуть предложение Лаврова и заступиться за Украину — и тем самым выступить против «понимающих Путина» в собственной партии. «Однако он не будет этого делать, потому что есть Российско-германский форум и Совет Россия — НАТО», — отмечает Позенер. Тем временем Дональд Трамп призвал к возвращению России в G8 и был поддержан «евроскептически» настроенным итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. «Маас должен, но не может. И это грустно», — резюмирует автор Die Welt.