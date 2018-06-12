Die Zeit: главы МИД «нормандской четвёрки» не утратили веры в процесс мирного урегулирования в Донбассе

На встрече в Берлине главы МИД стран «нормандской четвёрки» договорились возродить процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает Die Zeit. Благодаря прошедшим переговорам теперь напряжённость в регионе должна снизиться, заявил в ходе итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

На встрече в Берлине министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины договорились возродить процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает Die Zeit.

Главы МИД стран «нормандской четвёрки» также обсудили возможность размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН, пишет немецкое издание.

Как подчеркнул во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, все участники переговоров дали понять, что не возражают против отправки в Донбасс «голубых касок» ООН.

По словам немецкого министра, в вопросе размещения миротворческой миссии речь идёт «не о том, стоит ли это делать, а о том, как это стоит сделать». Здесь представления Москвы и Киева «сильно расходятся», поэтому переговоры продолжатся на уровне политических директоров МИД «нормандской четвёрки», добавил Маас.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Германии также выразил уверенность, что благодаря прошедшим переговорам напряженность на востоке Украины снизится.

«Мы исходим из того, что сегодня мы внесли свой вклад, и теперь количество нарушений снизится», — заявил Хайко Маас.

Помимо главы МИД ФРГ, в переговорах в Берлине приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также его французский и украинский коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Павел Климкин, уточняет Die Zeit.

Последняя же встреча глав МИД стран «нормандской четвёрки» состоялась в феврале 2017 года, напоминает немецкое издание.