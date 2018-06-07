Расмуссен: украинская армия окрепла, но Россия всё равно справилась бы с ней за несколько дней

Если бы Россия захотела, то её войска могли бы оккупировать Украину «за несколько дней», несмотря на то что за последние два—три года Киев нарастил свою военную мощь, заявил во время общения с читателями Die Welt экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Однако, по его мнению, Кремль не будет этого делать, так как «надеется, что дестабилизация Восточной Украины уже остановила сближение Киева с евроатлантическим сообществом», добавил политик.

В обозримом будущем усиленное военное сотрудничество ЕС не станет реалистичной альтернативой НАТО, заявил в интервью с читателями Die Welt бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен. «НАТО — это самый надёжный компонент европейской безопасности», — подчеркнул политик.

По словам Расмуссена, НАТО, «безусловно, подготовлено к тому, чтобы защитить своих членов от любой атаки». Однако чтобы обеспечить сохранение обороноспособности, необходимо постоянно делать инвестиции в современные технологии и поддержание возможностей альянса. «Лучший способ сохранить мир — убедительной обороноспособностью НАТО отпугнуть потенциальных противников от мысли о нападении», — отметил Расмуссен.

«Если бы Россия захотела, то российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то что за последние два-три года Украина существенно нарастила свою военную мощь, отреагировав на нападение на свою территорию», — заявил экс-генсек НАТО.

Однако президенту Путину и не нужно этого делать, так как «он надеется на то, что посредством дестабилизации Восточной Украины, которая началась с его нападения, он уже остановил дальнейшее сближение Украины с евроатлантическим сообществом», добавил Расмуссен.