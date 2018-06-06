Расмуссен заявил о создании комиссии по борьбе с российским вмешательством

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф объявили о намерении возглавить Трансатлантическую комиссию по неприкосновенности выборов. Россия и другие «противники» Запада совершенствуют свои инструменты вмешательства, а коллективный ответ стран НАТО остаётся «неубедительным», отмечают авторы статьи. По их словам, комиссия, в состав которой войдут политики и общественные деятели, поможет защитить грядущие выборы от российских «происков».

До 2020 года западным избирателям предстоит принять участие в 20 с лишним выборах, которые с большой долей вероятности могут стать новыми мишенями для вмешательства России, отмечают на страницах Politico бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф.

По финансовым затратам и расходам на людские ресурсы иностранное вмешательство обходится довольно дёшево. «Но оно даёт почти гарантированное преимущество, состоящее в подрыве доверия к нашим легитимным институтам, от чего недемократические режимы типа России получают огромное удовольствие», — утверждают авторы статьи. При этом, по их словам, вызывает беспокойство тот факт, что «западные страны по-прежнему готовятся к войнам, которые уже в прошлом», и настроены на отражение атак «фейковых новостей» образца 2016 года, в то время как Россия и другие противники Запада совершенствуют свой арсенал и переходят от фальшивых новостей к «сверхтенденциозному» повествованию. В распространяемых ими материалах присутствует доля правды, однако она сопровождается искажёнными фактами, «что ведёт к поляризации общественного мнения», уверены политики.

Так, по убеждению Расмуссена и Чертоффа, во время выборов в Италии «связанные с Россией аккаунты социальных сетей и боты» распространяли «утрированные» истории об опасности нелегальной иммиграции. «Из-за усталости итальянских избирателей, которым надоел политический истэблишмент, этот вопрос вбил клин в общественное сознание, благодаря чему две популистские и антииммигрантские партии получили самый большой процент голосов», — утверждается в статье. Проблема, по мнению авторов, заключается в том, что такую информацию выявить труднее, чем откровенно фальшивые новости, и для борьбы с ней необходимы «более содержательные и системные усилия» со стороны государств и общества. «Однако сегодня такие усилия отсутствуют», — отмечают эксперты.

Между тем стратегия вмешательства приобретает сегодня всемирный характер, предупреждают авторы. Россия активно «экспортирует» свой опыт в другие страны. Так, во время каталонского референдума о независимости была зафиксирована активность со стороны Венесуэлы, а несколько дней назад аккаунты некоторых европейских политиков в социальных сетях были взломаны — предположительно турецкими хакерами. Иран и Китай, как утверждается, также «внимательно следят за происходящим».

Как отмечают Расмуссен и Чертофф, российские методы вмешательства разнятся от выборов к выборам. При этом «коллективный ответ» стран НАТО выглядит «неубедительным и неорганизованным», несмотря на попытки ряда неправительственных организаций, аналитических центров, парламентов и правительств выявлять и сводить на нет «подрывные действия» России. По большей части эти структуры обеспокоены защитой интернет-пространства, урн для голосования, средств массовой информации, а также киберзащитой. Однако ввиду отсутствия комплексного подхода и склонности изучать прошлый опыт, вместо того чтобы готовиться к новому вмешательству, эти усилия часто остаются бесплодными: так, в США из-за поляризованного общественного мнения конгрессу удалось принять всего один закон на эту тему.

«С этой целью мы создаём Трансатлантическую комиссию по неприкосновенности выборов. В её состав войдут политики, отраслевые специалисты, работники СМИ, эксперты из сферы информационных технологий и гражданского общества с обоих берегов Атлантики», — заявляют будущие сопредседатели новой структуры Расмуссен и Чертофф. В состав комиссии войдут политики, такие как бывший вице-президент Джо Байден и бывший заместитель премьер-министра Британии Ник Клегг, бывший редактор «самой читаемой европейской газеты» Bild, а также экс-руководитель интернет-безопасности британского премьера Терезы Мэй. Создатели комиссии намерены подключить к её работе парламенты западных стран, использовать высокие технологии и искусственный интеллект для борьбы с «безнравственными действиями в информационном поле».

«Полное выявление масштабов разведывательной деятельности России и других иностранных держав — это единственный способ разработать всеохватывающую стратегию противодействия ей. Если мы не сделаем этого, к аналогичной деструктивной тактике начнут прибегать и другие государства, стремящиеся ослабить нашу безопасность», — предупреждают авторы инициативы.

Расмуссен и Чертофф также указывают на необходимость преодоления межпартийного и трансатлантического раскола для успешного противостояния российским «проискам» и защиты западных институтов. «Если мы будем разобщённо бороться с этой общей угрозой, нам не удастся с ней справиться, и мы капитулируем. Вот почему необходимо трансатлантическое сотрудничество, и необходимо срочно», — убеждены создатели комиссии.