Euronews: сирийский Алеппо постепенно возвращается к привычной жизни

18:12
Пентагон планирует разработать препараты для повышения боеспособности солдат
Пентагон выделил $15 млн на проведение исследований в области разработки препаратов, которые должны значительно повысить боевые характеристики американских военных.
18:02
Александр Емельяненко назвал Джонсона «толстым Халком»
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал своё мнение о сопернике, американце Тони Джонсоне, в преддверии боя в рамках турнира WFCA.
17:59
На Кубани произошло столкновение трактора и поезда
В Краснодарском крае в результате столкновения грузового поезда с трактором пострадал один человек. Об этом заявили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
17:47
Лукашенко: новый премьер Белоруссии хорошо знает Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый премьер-министр страны Сергей Румас «хорошо знает Россию», сообщает БЕЛТА.
17:44
Болельщики ЦСКА вывесили баннеры против футболиста «Спартака» Романа Ерёменко
Болельщики ЦСКА вывесили баннеры против бывшего полузащитника команды Романа Ерёменко, недавно перешедшего в московский «Спартак».
17:34
Трамп призвал критиков России обратить внимание на Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что всем тем, кто «сосредоточил внимание на России», следует взглянуть на Китай. Об этом он написал в своём Twitter.
17:25
Володин и Эрдоган провели встречу в Турции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя делегации нижней палаты парламента России.
17:21
Кафельников назвал большой трагедией изменение формата Кубка Дэвиса
Прославленный теннисист Евгений Кафельников высказал своё мнение насчёт изменения формата проведения Кубка Дэвиса.
17:14
Меркель назвала Кофи Аннана выдающимся государственным деятелем
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Кофи Аннана.
17:09
Волейболист Спиридонов прокомментировал возможность проведения ЧМ-2022 в России
Волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов прокомментировал возможность проведения чемпионата мира 2022 года в России.
17:08
СМИ сообщили, что Путин покинул свадебную церемонию главы МИД Австрии
Российский лидер Владимир Путин покинул торжественную церемонию по случаю свадьбы главы австрийского МИД Карин Кнайсль.
17:01
Эрдоган переизбран председателем правящей партии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития.
16:52
Источник: спасатели ищут пропавший в Бурятии вертолёт
В Бурятии спасатели ищут вертолёт Agusta, следовавший из Улан-Удэ на север. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
16:52
Волейболист Вербов считает, что Россия давно заслужила чемпионат мира
Двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной России Алексей Вербов ожидает проведения домашнего чемпионата мира по волейболу среди мужских команд.
16:47
Сын бывшего депутата Госдумы Шингаркина покончил с собой
Бывший депутат Государственной думы Максим Шингаркин сообщил, что его сын Роман покончил с собой.
16:46
На Украине заявили, что судно «Механик Погодин» заблокировано на три года
Российское судно «Механик Погодин» заблокировано украинскими властями в порту Херсона на три года. Об этом информирует «Громадське радіо» со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова.
16:39
В МИД Германии назвали условие для начала переговоров о снятии санкций против России
Переговоры о снятии введённых в отношении России санкций могут начаться только после реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Welt am Sonntag.
16:31
Моуринью оценил фильм, снятый про «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил документальный фильм про «Манчестер Сити», который вышел под названием «Всё или ничего».
16:29
Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище
Писатель, драматург и автор детских книг Эдуард Успенский похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал адвокат писателя Константин Леонтьев.
16:17
Трамп заявил, что привык к фейковым новостям
Президент США Дональд Трамп заявил, что привык к фейковым новостям и не пытается с ними бороться.
16:07
Новичок ЦСКА Влашич начнёт матч с тульским «Арсеналом» в стартовом составе
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:05
Макрон прокомментировал смерть Кофи Аннана
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал смерть бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
15:53
Игнашевич призвал ЦСКА начать набирать очки
Бывший защитник сборной России и ЦСКА, тренер молодёжной команды призвал армейцев набирать очки в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
15:51
В Польше после ДТП с украинским автобусом госпитализировали 10 детей
В Польше после ДТП с участием экскурсионного автобуса с гражданами Украины госпитализированы десять детей.
15:41
Лукашенко: Белоруссия никогда не станет вассалом ни одной страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет вассалом ни одной страны.
15:39
Бывшая жена подозревается в краже ювелирных изделий из квартиры хоккеиста «Салавата Юлаева» Панина
Квартиру бывшего защитника хоккейного клуба «Ак Барс», ныне выступающего за уфимский «Салават Юлаев», Григория Панина обворовали в Казани.
15:37
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной седьмого Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
15:26
СМИ: Путин прибыл на свадьбу к главе МИД Австрии
Российский лидер Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
15:24
Медведев поздравил с 85-летием оперную певицу Бэлу Руденко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму оперной певице Бэле Руденко в честь 85-летия.
15:21
Песков подтвердил информацию о прибытии Путина в австрийский Грац
Российский лидер Владимир Путин прибыл в город Грац в Австрии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15:19
Эрдоган заявил, что Турция не намерена менять свой курс из-за экономического давления
Турция не намерена менять свой курс из-за экономического давления извне. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
15:13
Врачи оценивают состояние ветерана «Спартака» Парамонова как крайне тяжёлое
Врачи одной из московских клиник оценили состояние ветерана московского «Спартака», олимпийского чемпиона по футболу Алексея Парамонова.
15:13
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с выражением соболезнований Антониу Гутеррешу по поводу кончины бывшего Генсека ООН Кофи Аннана.
15:08
У российского бойца Яна сменился соперник на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт поединок против корейца Джин Су Сона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
14:58
Пострадавшая при падении с моста в США прокомментировала обвинения к столкнувшей её подруге
Шестнадцатилетняя Джордан Холгерсон заявила, что хотела, чтобы Смит, столкнувшую её с моста в парке Молтон Фолс в штате Вашингтон, ненадолго посадили в тюрьму, где бы она подумала о своём поступке.
14:53
Медведева ответила своему подписчику, обвинившему её в предательстве
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила своему подписчику в Instagram, обвинившему её в предательстве.
14:49
СМИ: Итальянский футболист Маркизио попал в сферу интересов ПСЖ
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может стать футболистом французского ПСЖ.
14:45
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу смерти бывшего Генсека ООН Кофи Аннана.
14:40
В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении Ирана
Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил, что Пекин выступает против применения односторонних санкций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.
14:38
В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызвали футболиста, родившегося в другой стране
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите вызвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру для подготовки к контрольным матчам с национальными командами США и Сальвадора.
14:35
Мэй назвала Кофи Аннана великим лидером
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала великим лидером и реформатором бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
14:31
Нурмагомедов сообщил, что его отец получил визу для въезда в США
Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получил американскую визу.
14:31
Лукашенко заявил, что в Белоруссии нереально осуществлять диктатуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нереально осуществлять диктатуру.
14:24
В Москве завершилось прощание с Эдуардом Успенским
В Центральном доме литераторов 18 августа состоялось прощание с писателем, драматургом, сценаристом, автором детских книг Эдуардом Успенским.
14:15
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» отправился из Судана в Суэцкий канал
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов сообщил, что после делового захода в порт Судана сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» направился в Суэцкий канал.
14:15
Бренд одежды Ибрагимовича закрыли из-за больших убытков
Норвежская компания Varner Group решила прекратить сотрудничество со шведским футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем и его брендом одежды A-Z.
14:11
Экс-капитан сборной России по футболу: матч «Краснодара» и «Спартака» будет одним из самых захватывающих в туре
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком».
14:07
Лукашенко объяснил обновления в правительстве Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кадровые перестановки в правительстве связаны не только с положением дел в Оршанском районе.
14:00
СМИ: Путин прибыл в аэропорт города Грац, откуда отправится на свадьбу главы МИД Австрии
Российский президент Владимир Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац в федеральной земле Штирия, где состоится церемония бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
13:57
Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Кьево»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего дебюта португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянской Серии А.