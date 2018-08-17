Times: сирийские повстанцы разочаровались в войне и переходят на сторону Асада

Многие сирийские повстанцы, вместо того чтобы отправиться в Идлиб и продолжать воевать, выбрали альтернативу и подписали «соглашение о примирении», в соответствии с которым они должны сложить оружие и вернуться к обычной жизни в их разрушенных деревнях, пишет The Times. К этому решению, как отмечает издание, повстанцев подталкивает чувство разочарованности от войны.

Вести безнадёжную войну, уехать из страны или присоединиться к ненавидимому режиму? У сирийских повстанцев не оставалось другого выбора, пишет The Times.

Уже несколько недель Мухаммед эль-Мокдад служит в армии президента Сирии Башара Асада. Его личная безопасность зависит от российских военных, которые ранее обстреливали его, а теперь обещают, что наказание не последует. «Это был единственный способ избежать кровопролития и дальнейших разрушений, — рассказал он. — Если бы мы отказались, район был бы уничтожен».

Бывший повстанец не мог повлиять на события. «Решение об окончании сирийского конфликта было принято на международном уровне», — отметил он, ссылаясь на решение Вашингтона.

Когда Асад вернул страну под свой контроль, десятки тысяч повстанцев покинули свои позиции и отправились в Идлиб, где находится большая часть оппозиционных сил. Другие десятки тысяч человек, как и Мухаммед эль-Мокдад, выбрали альтернативу — «соглашение о примирении», в соответствии с которым им надлежало сложить оружие и вернуться к обычной жизни в их разрушенных деревнях, утверждает издание.

Хитрость заключается в том, что мужчины призывного возраста должны дать согласие на призыв в армию. Во многих случаях им даётся шестимесячная отсрочка, хотя это не всегда соблюдается. Иногда целые повстанческие подразделения соглашаются примкнуть к бесчисленному количеству воинских формирований правительственного режима. При этом они в конечном итоге сражаются вместе с теми, которых они на протяжении семи лет пытались убить.

В одном из таких подразделений сражался и Мухаммед эль-Мокдад. Спустя несколько недель после того, как он и его соратники сдались, они были зачислены в сирийскую армию, пишет The Times.

Мухаммед эль-Мокдад отметил, что ему пообещали, что он сможет остаться в Дераа и ему не придётся сражаться с бывшими соратниками в Идлибе. Несколько бывших повстанцев подчеркнули важность участия России.

Российские военнослужащие наблюдали за применением мер по «укреплению доверия», в которых повстанческие и правительственные силы совместно управляли блокпостами. Они выдали бывшим повстанцам документы, гарантирующие их безопасность, и потребовали от сил режима соблюдать положения этих документов. «Честно говоря, то, как сейчас с нами обращаются правительственные учреждения, отличается от того, что было раньше, — утверждает один из командиров повстанцев Абу Моханнад. — Никаких арестов, никакого насилия — и это хорошо! Мы надеемся, что так будет и дальше».

Как рассказывает британское издание, бывшему повстанцу из Восточной Гуты Мухаммеду эль-Димашки пришлось провести четыре месяца в лагере содержания под стражей, пока силы режима расследовали возможное совершение им преступлений. В конце концов его отпустили, но другим повезло не так сильно: тех, кто был обвинён в совершении преступлений, с тех пор больше не видели. Когда дело дошло до призыва в армию, по словам Мухаммеда эль-Димашки, с ним снова обошлись справедливо. Отчёта врача, который подтверждал то, что бывший повстанец был серьёзно ранен в ногу, было достаточно для того, чтобы получить освобождение от службы. «В общем и целом режим всё сделал правильно», — отметил он.

Ещё одним фактором, повлиявшим на решение не ехать в Идлиб и не продолжать воевать, было чувство разочарования. После того, как в апреле была отвоёвана Восточная Гута, многие повстанцы почувствовали бессмысленность войны, особенно при виде нормальной жизни в Дамаске, жители которого не сталкивались с голодом, как они. «Революция? Забудьте об этом, — сказал Мухаммед эль-Димашки. — Неожиданно я понял, что жить здесь комфортно. Зачем мне уезжать?»

Однако некоторые, как пишет The Times, всё ещё утверждают, что ничего не окончено. «Революция будет продолжаться, пока она не достигнет своих целей: освобождения заключённых, свержения Асада и создания независимой демократической Сирии», — заявил Мухаммед эль-Мокдад. Один из командиров повстанцев в Идлибе Абдулсалам Абдулраззак тем не менее считает, что его люди — это «элитные воины революции, которые отказались объединяться с преступниками». По его словам, такие, как Мухаммед эль-Мокдад, «всегда были предателями».