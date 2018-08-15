Euronews: Музей античности в сирийском Идлибе вновь принимает гостей

Музей античности в сирийском Идлибе, который был разграблен и частично разрушен за пять лет войны, вновь открылся для посетителей. Пока для просмотра доступны всего два зала. Однако сирийские научные работники и археологи постепенно восстанавливают экспозицию музея, всё ещё находящегося в зоне боевых действий, передаёт Euronews.

Музей античности в сирийском Идлибе, прекративший свою работу пять лет назад, снова открыл двери на этой неделе. Несколько десятков человек увидели пока ещё небольшую коллекцию музея.

Гости смогли насладиться различными мозаиками, скульптурами, а так же утварью, относящейся к античности. Среди самых известных экспонатов — один из древнейших словарей.

АЙМАН АН-НАБУ, археолог: Мы хотим создать научно-исследовательский центр для тех, кто интересуется историей и археологией. Кроме того, для нас очень важно организовать посещение музея для студентов, которые не могут приезжать на места археологических раскопок из-за войны, разрушений или страха.

Пока для посетителей открыты только два зала. Но несмотря на сложности, группа сирийских научных работников и археологов продолжает заниматься восстановлением экспонатов музея, всё ещё находящегося в зоне боевых действий.

В первые годы конфликта музей был разграблен и разрушен, а сам Идлиб подвергался многочисленным воздушным налётам.

Дата выхода в эфир 14 августа 2018 года.