Euronews: Музей античности в сирийском Идлибе вновь принимает гостей

Музей античности в сирийском Идлибе, который был разграблен и частично разрушен за пять лет войны, вновь открылся для посетителей. Пока для просмотра доступны всего два зала. Однако сирийские научные работники и археологи постепенно восстанавливают экспозицию музея, всё ещё находящегося в зоне боевых действий, передаёт Euronews.
Музей античности в сирийском Идлибе, прекративший свою работу пять лет назад, снова открыл двери на этой неделе. Несколько десятков человек увидели пока ещё небольшую коллекцию музея.
Гости смогли насладиться различными мозаиками, скульптурами, а так же утварью, относящейся к античности. Среди самых известных экспонатов — один из древнейших словарей.
АЙМАН АН-НАБУ, археолог:Мы хотим создать научно-исследовательский центр для тех, кто интересуется историей и археологией. Кроме того, для нас очень важно организовать посещение музея для студентов, которые не могут приезжать на места археологических раскопок из-за войны, разрушений или страха.
Пока для посетителей открыты только два зала. Но несмотря на сложности, группа сирийских научных работников и археологов продолжает заниматься восстановлением экспонатов музея, всё ещё находящегося в зоне боевых действий.
В первые годы конфликта музей был разграблен и разрушен, а сам Идлиб подвергался многочисленным воздушным налётам.
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