Euronews: Россия разместила военную полицию на границе спорной территории между Сирией и Израилем

Российская военная полиция патрулирует по периметру демилитаризованную зону между Сирией и Израилем, которую недавно полностью освободили от боевиков из террористических группировок. Внутри самой зоны на Голанских высотах российских постов нет, и как только работа будет налажена, Россия планирует передать всё сирийцам, передаёт Euronews.

Россия разместила четыре поста военной полиции на Голанских высотах вдоль линии «Браво». В ближайшее время планируется выставить ещё два.

Замкомандующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко подчеркнул, что в самой зоне постов военной полиции нет. Отмечалось, что как только работа будет налажена (в том числе, сирийской стороной), военная полиция передаст посты сирийцам.

СЕРГЕЙ КУРАЛЕНКО, замкомандующего российской группировки в Сирии: В настоящее время мы планируем и начали осуществлять этот план — выставлять посты российской военной полиции перед линией «Браво». То есть, подчёркиваю: непосредственно в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции нет.

Миротворцы ООН впервые развернули свои посты на Голанских высотах в 1974 году в рамках договора о разделении враждующих сторон после того, как Израиль оккупировал эту территорию в 1967 году. Но в 2014 году миротворцев оттуда вытеснила группировка «Джабхат ан-Нусра».*

В недавнем времени силам Сирийской арабской армии удалось полностью освободить демилитаризованную зону до линии «Альфа».

Дата выхода в эфир 15 августа 2018 года.

* «Джабхат ан-Нусра» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.