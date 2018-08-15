Welt: ради порядка на Голанских высотах Россия способна «показать оскал»

На Голанских высотах российские войска балансируют между интересами Израиля и Ирана, сообщает Welt. Москва настаивает на статусе державы, поддерживающей порядок в регионе, и, если кто-то на него покусится, готова показать оскал, полагает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

После того как противники Асада утратили контроль над юго-западной частью Сирии, Беньямин Нетаньяху начал испытывать беспокойство. Теперь правительственные войска Сирии и их иранские союзники могут продвинуться к израильской границе. Чтобы поставить на место мулл из Тегерана, Израиль уже много раз использовал ВВС. Для Кремля это повод выступить на Голанских высотах в качестве державы, поддерживающей порядок. С репортажем из Сирии Кристоф Ваннер.

Освобождённые от радикальных исламистов. С недавних пор посты наблюдения на Голанских высотах находятся под контролем России. Военная полиция патрулирует демилитаризованную зону между Сирией и Израилем. Россия подаёт себя прессе в качестве державы, поддерживающей порядок. Кремль хочет, чтобы голубые каски ООН вернулись в демилитаризованную зону.

СЕРГЕЙ КУРАЛЕНКО, генерал-лейтенант российской армии: Мы здесь для того, чтобы поддержать гуманитарную миссию ООН. Мы хотим, чтобы её можно было проводить в прежних масштабах. Мы также хотим, чтобы над Голанскими высотами развевался флаг ООН, как это было определено в соглашении о перемирии от 1974 года. От севера до юга.

Наряду с возобновлением миссии ООН присутствие российской армии на большей части территории аннексированных Израилем Голанских высот служит и для того, чтобы развеять нынешние опасения Израиля по поводу безопасности.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Для российских военных служба на Голанских высотах — это непростая работа. Эквилибристический номер. Их задача — не подпускать союзные Асаду иранские войска к сирийско-израильской границе. Необходимо не допустить конфронтации между заклятыми врагами Ираном и Израилем. С обеими странами Москва поддерживает партнёрские отношения.

Пока что Кремлю удаётся удерживать шпагат на Голанских высотах, но Иран непредсказуем, утверждает известный политолог Дмитрий Орешкин.

ДМИТРИЙ ОРЕШКИН, политолог: Я думаю, что Ирану лучше бы стоило заниматься своей ослабевающей экономикой и внутриполитическими проблемами. Было бы разумнее снизить свою активность вблизи Израиля. Но аятоллы могут смотреть на это совершенно по-другому и оказаться невменяемыми.

Комбинация из военной мощи и дипломатической гибкости призвана сдержать Иран и стабилизировать ситуацию вокруг демилитаризованной зоны на Голанских высотах. В крайнем случае, русские могут показать оскал. По-видимому, Москва не позволит никому покуситься на её статус державы, поддерживающей порядок на Ближнем Востоке.

Дата выхода в эфир 15 августа 2018 года