Newsweek: в Израиле солдаты-неевреи уходят из армии из-за «расистского» закона

Солдаты-неевреи в израильской армии чувствуют себя ущемлёнными в правах в связи с появлением «дискриминационного» закона о национальном государстве, который вынуждает некоторых офицеров подавать в отставку, пишет Newsweek.

Шади Зидан, заместитель командира роты, который принадлежит к религиозному меньшинству — друзам, объявил о своей отставке ещё в понедельник, заявив, что из-за этого спорного закона он и многие другие чувствуют себя гражданами второго сорта.

«До сегодняшнего дня я всю свою душу отдавал нашей стране, рисковал своей жизнью, находился вдали от дома, — написал он на своей странице в Facebook. — До сегодняшнего дня я с гордостью стоял перед национальным флагом и отдавал ему честь. До сегодняшнего дня я пел национальный гимн Израиля, поскольку был уверен, что это моя страна и я ничем не отличаюсь от остальных».

«Я не политик и не отношусь к тем, кого волнует (политика)… Но я гражданин, как и все остальные граждане, я отдаю своей родине всё и даже больше. А в итоге я гражданин второго сорта? Так что спасибо, я не готов участвовать в этом», — подчеркнул Зидан, объяснив таким образом своё решение покинуть ряды вооружённых сил.

Ранее израильские парламентарии приняли закон, который объявил о том, что у евреев в Израиле есть «исключительное право на национальное самоопределение». В документе теперь также официально зафиксировано, что страна является «исторической родиной еврейского народа». Это решение вызвало недовольство критиков и групп меньшинств внутри страны, которые назвали закон «расистским» и охарактеризовали происходящее как «апартеид».

В Израиле с населением 8,8 млн человек проживает около 80% евреев. Кроме того, гражданами страны также являются арабы-мусульмане, арабы-христиане и прочие группы населения, в том числе друзы, которых в стране насчитывается менее 150 тыс. человек. Последние — единственная группа из числа меньшинств, которая согласилась участвовать в обязательном призыве на военную службу. В результате, ощутимое количество представителей этой группы служат и погибают бок о бок с израильтянами-евреями.

В прошлую пятницу премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху встретился с лидерами этой общины, которые выступили с критикой нового закона. По итогам этой встречи один из лидеров друзов заявил, что община и дальше будет протестовать против этого документа. Нетаньяху, между тем, подчеркнул, что не рассматривает вариант с внесением поправок в законодательство.

В ответ на серию отставок, последовавших после принятия закона, начальник Генштаба Израиля Гади Айзенкот сказал солдатам, чтобы те «оставили спорные политические вопросы за пределами армии», пишет Newsweek cо ссылкой на одну из израильских газет.