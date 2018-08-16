BBC: российские военные показали журналистам, как Сирия возвращается к мирной жизни

Корреспондент BBC Стив Розенберг принял участие в пресс-туре по Сирии, организованном российскими военными. По мнению журналиста, Москва хотела продемонстрировать не только масштабные разрушения в стране, но и то, как сирийцы постепенно возвращаются к мирной жизни. И хотя война ещё не кончилась, в том, как события будут развиваться дальше, Москва сыграет ключевую роль, считает Розенберг.

Мы участвуем в поездке по Сирии, организованной российской армией. Пока мы едем по стране, вы можете заметить, насколько сильны здесь разрушения после семи лет гражданской войны. Но помимо этого русские хотели, чтобы мы увидели, как жизнь постепенно возвращается на круги своя.

Итак, первая остановка. Наши российские гиды привезли нас на завод по производству трансформаторов и кабелей, в нескольких минутах езды к северу от Дамаска. Здесь нам сказали, что несколько лет назад завод захватили сирийские повстанцы. Но теперь их отсюда вытеснили, и завод снова работает.

Теперь нас привезли на персиковую ферму близ Хамы, в центральной части Сирии. Как нам объяснили, это хозяйство обеспечивает рабочими местами многих сирийцев из этой области, а также из других частей страны. Кроме того, нам сказали, что это ещё один пример того, как Сирия возвращается к мирной жизни.

Посмотрите, во что война может превратить город. Это Хомс. В центре города нет ни одного здания, которое не пострадало бы в бомбардировках. Но вот, среди всей этой разрухи, вот там, играет духовой оркестр. В честь открытия нового рынка.

Сейчас мы приехали в город Эр-Растан. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как российские военные раздают гуманитарную помощь. Москва, очевидно, хочет продемонстрировать нам, что Россия играет важную роль в Сирии с точки зрения как гуманитарной ситуации, так и военной, в рамках которой Москва подтолкнула президента Асада на победный путь.

Ничто из этого не значит, что война в Сирии окончена. Теперь всё внимание обращено к Идлибу, на севере страны, последней крупной территории, которую удерживают повстанцы. А что касается Москвы, то теперь российская дипломатия станет ключом к тому, что дальше будет происходить в Сирии, потому что Россия приобрела большое влияние в этом регионе. Это единственная страна, которая может говорить со всеми крупными игроками здесь — и с Ираном, и с Израилем, и с Турцией, и с Сирией, — и заключать с ними сделки.

Дата выхода в эфир 16 августа 2018 года.