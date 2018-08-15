National Interest: русские не идут на Ближний Восток — они уже успели там закрепиться

Мир дипломатии не терпит пустоты, и Россия стремительно заполняет вакуум на Ближнем Востоке, оставшийся после США, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, за последние годы Москва, заключая контракты на поставки оружия и ядерных реакторов, а также участвуя в войне в Сирии, начала играть ключевую роль во многих региональных вопросах, что привело к тому, что даже давние союзники Вашингтона начали менять свой политический курс.

Спустя четыре десятилетия после того, как Соединённые Штаты, по большому счёту, сумели вытеснить Советский Союз с Ближнего Востока и начали играть там главенствующую роль, Россия восстанавливает свои утраченные позиции. Процесс выхода из региона Вашингтон начал ещё при Бараке Обаме, при Трампе же он лишь ускорился. «Если всё так и будет идти дальше, Россия может скоро вытеснить США», — пишет The National Interest.

Рост влияния Москвы виден по всему региону — от Марокко до Ирана. Такой поворот, который входит в рамки комплексной стратегии Владимира Путина по возвращению России статуса великой державы, стал результатом искусной дипломатии, подкреплённой готовностью продавать оружие и ядерные реакторы всем желающим.

В то время как внимание мира было сосредоточено на иранской ядерной программе, Россия приобрела влияние на две опасные тенденции региона: на гонку обычных вооружений и на попытки некоторых стран получить ядерные реакторы. Что касается последних, то стремление обзавестись реакторами отражает вполне законное желание государств обеспечить себя энергией, однако, по мнению The National Interest, на Ближнем Востоке «гражданские» ядерные программы имеют печальную тенденцию трансформироваться в военные.

Американские союзники в регионе теперь стараются полностью не полагаться на Вашингтон в плане обеспечения безопасности. Хотя все они приветствуют более жёсткую политику Трампа, шрамы, оставшиеся от слабой, по их мнению, политики Обамы, пока ещё дают о себе знать.

Более того, «уникальный» характер Трампа внушает им беспокойство по поводу того, можно ли доверять Америке. Поэтому пока союзники Вашингтона занимаются поиском запасных вариантов.

Недовольство Египта по поводу недостаточной, по его мнению, поддержки режима Мубарака со стороны Америки, а также введения санкций в отношении оружейных сделок привело к улучшению отношений между Каиром и Москвой. В 2017 году Россия и Египет заключили сделку по поставке четырёх ядерных реакторов. Кроме того, были восстановлены и военные связи, которые привели к продаже передовых истребителей, ударных вертолетов и комплексов С-300.

С момента вытеснения Советов из Египта в начале 70-х, эта страна стала опорным пунктом американской политики в регионе. В итоге это привело к формированию основания для трёх взаимосвязанных столпов ближневосточной политики Вашингтона. До сего момента США стремились к созданию умеренного проамериканского лагеря арабских государств, противостояли региональным «изгоям» вроде Ирака, Ирана и Ливии, и, наконец, работали над арабо-израильским мирным урегулированием. В этом контексте сближение Каира и Москвы является серьёзным ударом по позициям США.

На протяжении нескольких десятилетий отношения между Саудовской Аравией и Америкой во многом строились на неписаном договоре: безопасность взамен на гарантированные поставки нефти. В 1991 году Вашингтон даже вступил в войну, чтобы защитить Эр-Рияд. Сейчас же саудовцы «капризничают»: по итогам первого в истории визита короля Саудовской Аравии в Россию был подписан контракт на поставку С-400 и противотанковых ракет. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия, совокупная нефтедобыча которых составляет 20% от мировой, пришли к соглашению, которое позволило поднять мировые цены на чёрное золото.

В ходе «минималистичного» вмешательства России в сирийский конфликт было задействовано всего две авиаэскадрильи. Тем не менее Москва спасла «режим» Асада, причём практически ничем за это не заплатив. Прогнозы Обамы относительно того, что Сирия станет «российским Вьетнамом«, оказались беспочвенными, констатирует журнал.

Россия стала ведущим игроком на сирийском поле, обеспечив себе длительное присутствие в этой стране после того, как Дамаск обязался предоставить Москве возможность развернуть на своей территории воздушные и морские базы. Это государство, само по себе не слишком важное для США, стало узлом наиболее серьёзных региональных проблем, вроде конфронтации суннитов и шиитов, войны против ИГ*, «экспансионизма» Ирана и возможного конфликта между Тель-Авивом и Тегераном. Позиции России в Сирии дают ей вес во всех этих вопросах.

В то же время выход Вашингтона из иранской ядерной сделки ещё ближе подтолкнул Иран к её давней союзнице России. Иран рассчитывает на Москву в плане обхода американского санкционного режима и недопущения любых военный действий против него. Россия уже поставила Ирану С-300, а также один ядерный реактор, который может стать далеко не последним.

Что касается Турции, то этот член НАТО, который на протяжении многих десятилетий, занимал антироссийские позиции, также сближается с Москвой. Кроме того, Анкара, судя по всему, получит комплексы С-400 несмотря на решительные протесты союзников по блоку. При всём это интерес к С-400 проявляют также Марокко, Бахрейн и Катар. Помимо этого Россия подписала крупную оружейную сделку с ОАЭ и рассматривает возможность приобретения морских баз в Ливии. В то же время Москва подписала соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере с Тунисом.

Кроме того, Россия предложила Ливану заключить крупный контракт на поставку оружия, а также питает интерес к созданию на его территории воздушных и морских баз. Россия «открыто сотрудничает» с «Хезболлой» в рамках сирийского конфликта. Кроме того, как считает журнал, у «Хезболлы» теперь есть российское оружие, поставляемое через Сирию или Иран.

Параллельно с этим Россия также преуспела в налаживании связей с Израилем. Потеря влияния США в Сирии и выход из иранской ядерной сделки привели к тому, что Россия стала ключевым игроком для Тель-Авива, так как вероятность конфликта между Тель-Авивом и «Хезболлой» и/или Ираном, или с Ираном из-за его ядерной программы, во многом зависит от России. Об этом говорит то, что только за последние два года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Москву десять раз.

Мир дипломатии, как и природы, не терпит пустоты, и Россия стремительно заполняет вакуум, оставшийся после США. Восстановление главенства США возможно, однако для это потребуется внести в политику Америки три важных изменения, считает журнал.

Во-первых, Вашингтону нужно, наконец, разработать стратегию для Сирии. Такой выбор, разумеется, непрост, однако пример России доказал, что США могут играть куда большую роль, не осуществляя крупного вмешательства.

Во-вторых, США должны выработать внятный политический курс по отношению к Ирану, который будет заключаться не только в капризных выходах из ядерных сделок без проработки иных вариантов кроме введения санкций.

В-третьих, Америке следует, сохраняя близкие союзные отношения с Израилем, либо попытаться добиться прорыва в вопросе с палестинцами, либо принять решение по урегулированию конфликта, которое не обострит обстановку ещё больше.

«К сожалению, шансы, на то, что это произойдёт при Трампе, низки. Русские вернулись на Ближний Восток — и они, скорее всего, там останутся», — подводит итог The National Interest.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.