Le Temps: «российскую музыку» в Сирии европейцы встречают гробовым молчанием

Добровольное возвращение беженцев в Сирию стало для Москвы «театральной постановкой», призванной показать ключевую роль России в возвращении страны к мирной жизни, пишет Le Temps. При этом, несмотря на жёсткость методов Москвы, другим игрокам нечего противопоставить её решительным действиям в сирийской войне, отмечает издание.

Организованная Россией «театральная постановка» с добровольным возвращением беженцев в Сирию мало кого может обмануть, однако на многое проливает свет, пишет швейцарское издание Le Temps в редакционной статье. Скромные масштабы и порой недостаток «добровольности» этого движения, по убеждению автора статьи, Москву не смущают: её задача — «начать писать новую страницу», зафиксировать в умах пришествие долгожданного «pax russiana».

Как отмечает издание, в сирийской войне «ничто не устояло перед решительностью России», так же как перед её «смертоносными бомбардировками» и «лицемерием». С помощью Ирана России удалось восстановить контроль над территориями, потерянными «кровавым сирийским режимом». Громкое появление Москвы на сирийской сцене заставило монархии Персидского залива отступить, США, Израиль и Иорданию — подчиниться, а курдов — «несчастливых союзников непредсказуемой Америки Трампа» — «поколебаться», пишет швейцарский журналист.

При этом, на взгляд издания, война в Сирии ещё далека от завершения. Операция по возвращению беженцев, по убеждению автора, понадобилась России ещё и для того, чтобы «направить свет прожекторов в сторону» от противостояния в Идлибе, единственной оставшейся повстанческой провинции, где России предстоит схлестнуться с «последним региональным соперником» — Турцией.

При этом, как утверждает Le Temps, несмотря на то, что именно Россия и её союзники «всё разрушили» в Сирии, финансировать восстановление страны придётся европейцам. «Для каждого своя роль», иронизирует издание.

Россия «пишет слова» на исполненную «бесконечной печали» мелодию сирийской войны, пытаясь придать её совершенно иной смысл, полагает издание. Однако, как замечает автор статьи, европейцам нечего противопоставить этой музыке, кроме «гробового молчания».