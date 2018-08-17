CNN: успехи российской армии в Сирии впечатляют, но восстановить страну будет непросто

Корреспондент CNN Фредерик Пляйтген совершил тур по Сирии в компании с российскими военными. По его словам, проправительственным силам с помощью Москвы удалось добиться значительных успехов. Однако для восстановления разрушенной ближневосточной страны понадобятся огромные средства, делиться которыми с Дамаском западные страны не спешат, отмечает журналист.

В то время как конфликт в Сирии постепенно сходит на нет, многие надеются на её восстановление. Но добиться этого будет непросто. Россия хочет получить финансовую помощь западных государств, но США и их союзники не проявляют желания. Особенно с учётом того, что президент Башар Асад всё ещё находится у власти. С репортажем из Хомса корреспондент CNN Фред Пляйтген.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Возврат территорий под контроль, которого удалость добиться правительственным войскам Сирии с помощью российских Вооружённых сил, по-настоящему впечатляет. Они, российские военные, провезли нас от южных границ Сирии до самого Хомса. Мы проехали несколько сотен километров, минуя регионы, которые всё ещё контролируют силы оппозиции.

Вместе с тем можно заметить множество проблем, с которыми сталкивается Сирия. Посмотрите на город, в котором мы сейчас находимся. Здесь ещё так много предстоит восстанавливать. Мы находимся в центре города. Но, разумеется, люди пытаются отстраиваться. Видны строительные леса. Можно увидеть, как люди наводят порядок. Но необходимо множество ресурсов и денег.

По словам губернатора Хомса, город делает всё, что в его силах, с учётом имеющихся средств.

ТАЛЯЛЬ БАРАЗИ, губернатор Хомса: В мае 2014-го повстанцы покинули старый город Хомс, оставив после себя значительные разрушения. В тот же день, когда боевики ушли, мы позволили людям вернуться в старый город.

Один из знаковых проектов — знаменитый рынок Хомса, — вновь открылся после того, как он едва не был полностью уничтожен во время развернувшихся здесь боевых действий. Вот так этот рынок выглядел четыре года назад. Съёмочная группа CNN оказалась тут как тут, когда сирийские правительственные войска отбивали Холмс у повстанцев.

Кое-что в Сирии уже восстанавливают. Например, этот мост в городе Эр-Растан. Но, возможно, понадобятся сотни миллиардов долларов, чтобы поставить страну на ноги. И Москва хочет, чтобы западные страны внесли свою лепту.

ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, генерал-майор российской армии: Безусловно, конечно, очень тяжело, потому что характер разрушений очень большой. И людям, несомненно, нужна помощь. В первую очередь, тем, кто возвращаются в свои дома. Необходимо помочь им вернуться к нормальной жизни и восстановить экономику.

Западные страны не спешат помочь с восстановлением. Ведь и правительство Асада, и его российских сторонников обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Но они настойчиво отвергают эти обвинения.

Российская армия привезла нас в центр раздачи продовольствия и лекарств. Здесь раздают продукты сирийцам, которые все ещё с трудом сводят концы с концами и не знают наверняка, кто предоставит им помощь, чтобы устранить последствия огромных разрушений, к которым привела война. Фред Пляйтген, CNN, Эр-Растан, Сирия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 августа 2018 года.