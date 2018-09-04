Сальвини: Меркель годами недооценивала риск социальных конфликтов

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает, что Европа слишком мало делает для решения миграционного вопроса. В интервью Deutsche Welle он заявил, что может согласиться с предложением немецкого канцлера о распределении беженцев по Европе. Однако Ангела Меркель годами недооценивала риск социальных конфликтов, и нынешний подъём правых в Германии — способ немцев заявить о недовольстве прежними решениями правительства.

Министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини рассказал в интервью Deutsche Welle, что очень доволен первой сотней дней правления. В сферу его ответственности входят безопасность, миграционный вопрос и общественный порядок, и в этом отношении удалось достичь выдающихся результатов. Осенью новое правительство представит план по занятости населения, налогам и пенсиям, нацеленный на новый курс, перемены и экономический рост.

Новое итальянское правительство Сальвини считает свободным и независимым от многонациональных концернов, крупных инвесторов или власти банкиров, причём как на международном, так и на европейском уровне. «Мы не боимся. Итальянская экономика здорова. Итальянские предприятия здоровы», — уверяет министр. По его словам, экономические реформы дадут ответы на все вопросы, которые могут быть к его правительству у рынков и крупных игроков в этой сфере.

Маттео Сальвини опроверг высказывание корреспондента издания по поводу того, что премьер-министра Италии Джузеппе Конте на политической арене практически незаметно. Он пояснил, что Конте — человек другого склада характера, поэтому создаётся такое впечатление. Однако итальянский премьер посетил Дональда Трампа, принимает участие в европейских саммитах, поедет в Китай. Несмотря на различие характеров и занимаемых ролей, вместе министры Италии — хорошая команда, считает Сальвини.

В интервью Deutsche Welle политик обратил внимание на то, что его часто описывают как хулигана, но на самом деле он всегда старается аргументировать свою позицию, вести дискуссию и задавать вопросы. В отношении Дублинского регламента по вопросам мигрантов и операции «София» по борьбе с нелегальной перевозкой беженцев Италия вносит свои предложения и ждёт реакции остальных заинтересованных сторон.

Конечно, он хочет пресечь въезд беженцев в страну, признаёт Сальвини. В прошлом году за период до августа в Европу прибыло 100 тыс. человек, а ЕС до сих пор ничего не предпринял или сделал крайне мало. В этом году прибыло уже 20 тыс. человек, а ЕС по-прежнему делает мало, настаивает итальянский министр. Сам он всё ещё выступает за диалог с ЕС, но в последнее время Италия также ведёт переговоры с такими не входящими в Евросоюз странами, как Албания, Сербия и Черногория.

Как подчёркивает Маттео Сальвини, он старается достичь лучших результатов в отношениях со всеми сторонами. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, к примеру, говорит о защите европейских границ, защите мигрантов в странах их происхождения и инвестициях в Африку, и Сальвини с ним согласен. Ангела Меркель предлагает распределять беженцев по Европе, и в ближайшем будущем итальянский министр внутренних дел может поддержать эту позицию. Его решение будет зависеть от того, каким образом можно помочь людям, чтобы у них не возникало необходимости покидать их родные страны. «Мы должны скорее вложить в Африку 500 миллионов евро. Если смотреть с этой точки зрения, я думаю, что оба государства, Германия и Венгрия, в определённом отношении правы», — рассуждает итальянский политик.

По просьбе журналистов он также прокомментировал выступления правых и АдГ в Хемнице. По мнению Сальвини, «Ангела Меркель в последние годы недооценивала риск социальных конфликтов, когда утверждала, что в Германии найдётся место для этих сотен тысяч людей». В связи с этим итальянский министр вспомнил о том, что произошло в новогоднюю ночь в Кёльне или других городах. Несмотря на это, он уверен, что проблемы не должны решаться насилием. «Насилие порождает новое насилие, но немецкое правительство годами недооценивало эту проблему, — заявил Сальвини. — Подъём «Альтернативы для Германии» — ясная реакция на это. Это тот ответ, который пытались выразить многие недовольные немцы».

Помимо этого, политик выразил уверенность, что новое итальянское правительство основательно закрепится у власти, если будет следить за выполнением обязанностей, которые на него возложили жители Италии. Управлять Италией, по его словам, не всегда просто. Это большая страна, и правительству приходится справляться со сложными проблемами. В то же время Сальвини признался, что ему надоело сидеть в оппозиции, а потому он рад возможности наконец-то участвовать в принятии решений относительно того, что происходит в стране, пишет Deutsche Welle.