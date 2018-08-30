Die Zeit: Италия «нарушила табу» и на предельной скорости мчится на Восток

Италия во главе с новым правительством «на предельной скорости устремилась на Восток» — туда, где правят Виктор Орбан, Ярослав Качиньский, Андрей Бабиш и Владимир Путин, пишет Die Zeit. И это притом что вице-премьеров Сальвини и ди Майо «придумал не Путин, а само правительство — «до мозга костей итальянское», подчёркивает журналист немецкой газеты.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини и глава правительства Венгрии Виктор Орбан — теперь союзники. Для Европы же подобный союз просто опасен, пишет немецкая газета Die Zeit.

Италия во главе с новым правительством «на предельной скорости устремилась на Восток» — туда, где правят Виктор Орбан, Ярослав Качиньский, Андрей Бабиш и Владимир Путин, констатирует автор статьи Ульрих Ладурнер.

«Речь идёт о правительстве, за которое проголосовало подавляющее большинство итальянцев, и их выбор необходимо уважать. Оно не свалилось с неба. Не Путин придумал Сальвини и ди Майо. Это правительство до мозга костей итальянское», — признаёт журналист Die Zeit.

Буквально на днях во время переговоров в Милане Маттео Сальвини «продемонстрировал близость» к венгерскому премьер-министру, устроив при этом «большую шумиху», продолжает Ладурнер. В ответ Виктор Орбан попросту «расхвалил» министра внутренних дел Италии.

«Он первый, кто пытается закрыть границу в Средиземном море. Он мой герой!» — заявил глава правительства Венгрии.

Маттео Сальвини никогда не скрывал, что он «восхищается» президентом России Владимиром Путиным: он якобы «поддерживает тесные контакты с главой Кремля — так же как и Виктор Орбан», утверждает автор статьи.

С момента своего основания, более чем 150 лет назад, Италия ещё ни разу «не укреплялась идеологически так далеко на Востоке», и это, по мнению журналиста немецкой газеты, не что иное, как «нарушение табу».