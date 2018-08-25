Guardian: отказ принять мигрантов грозит Сальвини допросом в сицилийской прокуратуре

По данным британской газеты The Guardian, прокуратура сицилийской провинции Агридженто начала расследование, в рамках которого собирается допросить министра внутренних дел Италии. Именно Маттео Сальвини отказал беженцам в возможности сойти на сушу со спасательного судна Diciotti, нарушив тем самым одно из положений Европейской конвенции по правам человека.

ЕС ответил на угрозу итальянского популистского правительства прекратить отчислять средства в бюджет Брюсселя, если Европа не распределит мигрантов со спасательного судна, пишет британская газета The Guardian.

Прокуратура Сицилии отправляет своих представителей в Рим, чтобы допросить чиновников, в том числе министра внутренних дел Маттео Сальвини, по поводу незаконного удерживания мигрантов на борту корабля. Прокуратура сицилийской провинции Агридженто завела дело против «неизвестных». По некоторым данным, Сальвини рискует оказаться под следствием, потому что именно он несёт ответственность за запрет для мигрантов покидать спасательное судно. Официальных подтверждений этому пока нет, однако, по данным The Guardian, Сальвини будут допрашивать через несколько дней.

Как поясняет издание, Италия нарушает пятую статью Европейской конвенции по правам человека, согласно которой соискатели на получение статуса беженца, задержанные более чем на 48 часов, должны быть немедленно отпущены и получить возможность подать заявление на получение статуса беженца.

В пятницу 150 мигрантов на борту Diciotti начали голодовку, протестуя против решения Сальвини не принимать их в Италии. В четверг итальянский вице-премьер пригрозил прекратить взносы в ЕС, если Брюссель не вмешается и не распределит 150 человек, находящихся на борту спасательного судна, напоминает британская газета. Еврокомиссия ответила, что угрозы в этой ситуации ничем не помогут, и призвала все страны найти решение и помочь мигрантам на Diciotti. Как подчеркнул официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн, «Европейский союз — это сообщество, основанное на правилах, и он действует на базе правил, а не угроз». Он также заявил, что комиссия «призывает все участвующие стороны найти быстрое решение для людей на борту в духе надёжного сотрудничества».

Наряду с Германией, Францией и Великобританией, Италия относится к числу стран, которые вносят больше средств в бюджет ЕС, чем получают из него, подчёркивает The Guardian. В 2017 году чистая прибыль со стороны Италии составила €2,3 млрд. Страны ЕС платят взносы ежемесячно, что позволило вице-премьеру Ди Майо «поиграть мускулами» в политике, поясняет издание. Однако, если Италия выполнит свою угрозу, она лишится платежей, которые получает сама, а в 2017 году они составили €10 млрд.

Высокопоставленные чиновники 12 стран ЕС провели экстренные переговоры в Брюсселе. По заверениям Еврокомиссии, эти переговоры не были направлены на достижение немедленного решения и были нацелены на поиск урегулирования миграционного кризиса в долгосрочной перспективе. «Мы ищем структурное, надёжное решение, отходящее от улаживания инцидентов с каждым конкретным кораблём», — заявил Винтерштайн.

Между тем, в среду прокуроры Агридженто посетили Diciotti и допросили капитана судна и нескольких пассажиров. Сальвини опубликовал в Facebook видео, в котором заявил: ему стало известно, что прокуратура Агридженто начала расследование. «Я также слышал, что подозреваемые на данный момент «неизвестны». Но я не неизвестный. Меня зовут Маттео Сальвини, я министр внутренних дел. Давайте, допросите и меня, я здесь», — сказал итальянский политик.