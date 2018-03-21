Marianne: победа Путина — результат не «фальсификаций», а народного выбора Западные политологи не хотят принимать тот факт, что Путина в России на самом деле поддерживает народ, пишет журналист Marianne. Он объясняет этот феномен тем, что российский президент ассоциируется у народа со стабильностью и возвращением России на международную арену, а потому его превозносят, даже несмотря на авторитарные черты правления. 21 марта 2018 Marianne

Marianne: Путин мешает Западу, заставляя политиков вспомнить об их долге Успешное освобождение Пальмиры при поддержке России привело в замешательство тех, для кого главный враг в Сирии – это враг ИГ, то есть президент Асад, а за ним – Владимир Путин, пишет Marianne. Путин «стесняет» европейских политиков, заставляя их задуматься об их обязанностях. Однако Парижу пора вспомнить, что жестокие теракты в Европе совершает вовсе не сирийский режим, и отказаться от двойственной логики в отношениях с Дамаском и Москвой, призывают авторы. 12 апреля 2016 Marianne

Marianne: Экс-премьер Франции призвал поучиться борьбе с ИГ у России Россия – единственная страна, которая в борьбе с ИГ придерживается реалистичного подхода, утверждает бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. На страницах французской газеты Marianne политик призвал мировое сообщество сделать выводы из освобождения Пальмиры, которое стало возможным благодаря российской поддержке с воздуха. 1 апреля 2016 Marianne

Marianne: Несмотря на санкции, россияне так и не променяли Монако на Крым Вопреки всем опасениям, экономический кризис и западные санкции не смогли заставить россиян променять излюбленное ими княжество Монако на Крым, сообщает Marianne. Дружественная атмосфера и привлекательная банковская система по-прежнему манят их, как магнит. Более того, в связи с тем что 2015 год был объявлен годом России в Монако, в княжестве организуется множество культурных событий, посвященных дружбе двух народов. 16 августа 2015 Marianne

Marianne: Ради Киева Евросоюз поступился всеми принципами Брюссель говорит о том, что защищает права языковых меньшинств и право наций на самоопределение, как то было в истории с распадом Югославии и с отделением Косово. Но в случае с Украиной ЕС нарушает собственные принципы, пишет Marianne: препятствует федерализации страны и поддерживает правительство, которое свергло законно избранного президента. 5 октября 2014 Marianne

Германия и Франция должны помирить Украину с Россией Киевское руководство существует «в отрыве от реальности», пишет Жак Сапир на страницах Marianne. По мнению эксперта, одной из главных ошибок Яценюка и Турчинова является расчет на финансовую помощь Запада. Автор статьи отмечает, что Украину может спасти только возобновление экономических связей с Россией, а европейцы должны этому содействовать. 24 апреля 2014 Marianne

Смягчение приговора Ходорковскому - «рождественское чудо» 20 декабря московский суд смягчил наказание бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому в связи с либерализацией уголовного законодательства. Это решение стало сюрпризом для всех, но вряд ли оно поможет Кремлю вернуть доверие инвесторов, пишет журнал Marianne. 22 декабря 2012 Marianne

Телеканал RT - на передовой российской геополитики Российская дипломатия вовсю старается расправить крылья, и RT служит ей в этом подспорьем, считает французский журнал Marianne. В особенности, это касается нынешнего кризиса в Сирии, когда телеканал в своих сюжетах полностью поддерживает правительство Башара Асада, пишет во второй части своей статьи историк и социолог Шарль Вейер. 25 июля 2012 Marianne