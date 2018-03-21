Marianne
Marianne: победа Путина — результат не «фальсификаций», а народного выбора
Западные политологи не хотят принимать тот факт, что Путина в России на самом деле поддерживает народ, пишет журналист Marianne. Он объясняет этот феномен тем, что российский президент ассоциируется у народа со стабильностью и возвращением России на международную арену, а потому его превозносят, даже несмотря на авторитарные черты правления.
Marianne: Путин мешает Западу, заставляя политиков вспомнить об их долге
Успешное освобождение Пальмиры при поддержке России привело в замешательство тех, для кого главный враг в Сирии – это враг ИГ, то есть президент Асад, а за ним – Владимир Путин, пишет Marianne. Путин «стесняет» европейских политиков, заставляя их задуматься об их обязанностях. Однако Парижу пора вспомнить, что жестокие теракты в Европе совершает вовсе не сирийский режим, и отказаться от двойственной логики в отношениях с Дамаском и Москвой, призывают авторы.
Marianne: Экс-премьер Франции призвал поучиться борьбе с ИГ у России
Россия – единственная страна, которая в борьбе с ИГ придерживается реалистичного подхода, утверждает бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. На страницах французской газеты Marianne политик призвал мировое сообщество сделать выводы из освобождения Пальмиры, которое стало возможным благодаря российской поддержке с воздуха.
Marianne: Несмотря на санкции, россияне так и не променяли Монако на Крым
Вопреки всем опасениям, экономический кризис и западные санкции не смогли заставить россиян променять излюбленное ими княжество Монако на Крым, сообщает Marianne. Дружественная атмосфера и привлекательная банковская система по-прежнему манят их, как магнит. Более того, в связи с тем что 2015 год был объявлен годом России в Монако, в княжестве организуется множество культурных событий, посвященных дружбе двух народов.
Marianne: Ради Киева Евросоюз поступился всеми принципами
Брюссель говорит о том, что защищает права языковых меньшинств и право наций на самоопределение, как то было в истории с распадом Югославии и с отделением Косово. Но в случае с Украиной ЕС нарушает собственные принципы, пишет Marianne: препятствует федерализации страны и поддерживает правительство, которое свергло законно избранного президента.
Германия и Франция должны помирить Украину с Россией
Киевское руководство существует «в отрыве от реальности», пишет Жак Сапир на страницах Marianne. По мнению эксперта, одной из главных ошибок Яценюка и Турчинова является расчет на финансовую помощь Запада. Автор статьи отмечает, что Украину может спасти только возобновление экономических связей с Россией, а европейцы должны этому содействовать.
Смягчение приговора Ходорковскому - «рождественское чудо»
20 декабря московский суд смягчил наказание бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому в связи с либерализацией уголовного законодательства. Это решение стало сюрпризом для всех, но вряд ли оно поможет Кремлю вернуть доверие инвесторов, пишет журнал Marianne.
Телеканал RT - на передовой российской геополитики
Российская дипломатия вовсю старается расправить крылья, и RT служит ей в этом подспорьем, считает французский журнал Marianne. В особенности, это касается нынешнего кризиса в Сирии, когда телеканал в своих сюжетах полностью поддерживает правительство Башара Асада, пишет во второй части своей статьи историк и социолог Шарль Вейер.
В репортажах РТ из Сирии больше достоверности
В отличие от своих западных и арабских коллег телеканал RT ведет прямые репортажи из самого Дамаска, что, по мнению французского журнала Marianne, делает их более объективными. Но при этом сирийские повстанцы предстают в них террористами и боевиками, пишет в первой части своей статьи историк и социолог Шарль Вейер.