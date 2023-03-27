Marianne: «результат тридцати лет разочарований в политике» — обозреватель о причинах протестов во Франции

Сегодняшний общественный кризис во Франции стал результатом разочарования в политической системе, начавшегося ещё 30 лет назад, уверен обозреватель Marianne Ги Конопники. По его словам, в последнее 30-летие политики последовательно теряли поддержку населения, а народ, не имея реального представительства во власти, вынужден высказывать своё недовольство с помощью демонстраций и протестов. Это похоже на демократическую катастрофу, но худшее ещё впереди, предупреждает публицист.

Сегодняшний общественный и политический кризис во Франции, спровоцированный насильственным проведением непопулярной реформы, выглядит ещё более опасным, поскольку является не чем иным, как обострением разочарования в республике, длящегося по меньшей мере 30 лет, уверен французский публицист и обозреватель Marianne Ги Конопники.

Как напоминает автор, впервые недовольство политической системой начало проявляться в 1993 году, когда избиратели, уставшие от Франсуа Миттерана, отвергли левых, но не слишком верили в правых. За последние 30 лет «забытых обещаний» и «отказа от суверенитета» ни одному парламентскому большинству не удавалось устранить недовольство общества политической системой, отмечает автор. Явка избирателей на выборах неуклонно снижалась, доверие к институтам власти ухудшалось. Увеличение президентского срока до пяти лет и изменение графика выборов привели к созданию «гиперпрезидентского» строя, другими словами, «к власти человека, который не отвечает за свои действия перед парламентом», пишет Конопники.

«Таким образом, мы снова оказались в политическом тупике, где у граждан нет другого средства для критики президента, кроме забастовок и демонстраций», — констатирует автор. Как напоминает публицист, в похожих обстоятельствах Жаку Шираку пришлось пойти на уступки в отношении пенсий, а затем и в отношении трудового законодательства. «В течение 30 лет все, кто мог поверить в свою судьбу объединителя французов, были безжалостно уничтожены, а две основные партии, которые структурировали политическую жизнь, — разгромлены», — сетует автор.

На протяжении 30 лет, от Жака Ширака до Эммануэля Макрона, в стране были только президенты «по умолчанию», считает Конопники. По его словам, избиратели систематически выбирают «наименее пугающего» из кандидатов на пост президента республики. Таким образом, Эммануэль Макрон оказался в собственной ловушке. Избранный одной третью избирателей без парламентского большинства, президент оказывается перед лицом разрозненной оппозиции, состоящей из депутатов, каждый из которых избирается менее чем четвертью зарегистрированного электората.

Это похоже на демократическую катастрофу, но это ерунда по сравнению с тем, что ждёт страну, предупреждает публицист. «Если только дубинка не станет единственным ответом на социальное движение», — добавляет обозреватель.