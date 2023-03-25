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Le Figaro: французское правительство угодило в ловушку из-за политического и социального кризисов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Сейчас Франция переживает одновременно политический и социальный кризисы, поэтому с ними так сложно справиться, анализирует ситуацию главный редактор Le Figaro Алекси Брезе. Для решения политических проблем правительству необходимо обратиться за помощью к правым, а социальных вопросов — к левым, из-за такой ловушки оно не может двигаться дальше и подвергается критике с обеих сторон.

АЛЕКСИ БРЕЗЕ, главный редактор Le Figaro: Что любопытно, сейчас мы переживаем одновременно политический и социальный кризисы, и именно поэтому с ними так сложно справиться. К каждому из них привели отдалённые причины. На протяжении многих лет мы наблюдали, как назревает политический кризис, главным образом через протестное голосование или уклонение от него, а также благодаря другим элементам. Так что во Франции политический кризис, который проявляется в отсутствии большинства в Национальном собрании. Действительно, если бы большинство было, не пришлось бы прибегать к статье 49.3 конституции, а если бы не пришлось к ней прибегать, то не произошло бы такого резкого усиления протестного движения, которое мы наблюдаем.

Вот в чём состоит политическая часть, но есть также социальный кризис, который тоже длится уже давно. Он объединяет общие элементы глобализацию, поляризацию доходов, наконец, чувство бесправия целой социальной группы.
 
ВИНСЕНТ РУ, заместитель главного редактора Figaro Live: Также понижение социального статуса?
 
АЛЕКСИ БРЕЗЕ: Да. Так что два кризиса наложились друг на друга и не обязательно требуют одинаковых решений. В любом случае в краткосрочной перспективе политическая составляющая решается на правой стороне: если правительство хочет вернуть большинство в Национальном собрании, ему необходимо скорее искать помощи правых. С этим проблемы, и мне кажется, что правые не хотят помогать. В любом случае, совершенно ясно, что за «дополнительным» или «расширенным» большинством нужно обращаться к правым.
 
В то же время социальный кризис требует помощи левых. Социальное возмущение и недовольство связаны в том числе со снижением покупательной способности и инфляцией. Так что это очень сложно, и в то же время возникает безвыходная ловушка: правительству нужно с одной стороны обратиться к правым, с другой к левым, в итоге оно никуда не идёт. В итоге ему достаётся и от правых по политическим проблемам, и от левых по социальным вопросам.
 
Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.
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Le Figaro Франция Европа
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