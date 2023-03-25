Le Figaro: французское правительство угодило в ловушку из-за политического и социального кризисов
АЛЕКСИ БРЕЗЕ, главный редактор Le Figaro: Что любопытно, сейчас мы переживаем одновременно политический и социальный кризисы, и именно поэтому с ними так сложно справиться. К каждому из них привели отдалённые причины. На протяжении многих лет мы наблюдали, как назревает политический кризис, — главным образом через протестное голосование или уклонение от него, а также благодаря другим элементам. Так что во Франции политический кризис, который проявляется в отсутствии большинства в Национальном собрании. Действительно, если бы большинство было, не пришлось бы прибегать к статье 49.3 конституции, а если бы не пришлось к ней прибегать, то не произошло бы такого резкого усиления протестного движения, которое мы наблюдаем.
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