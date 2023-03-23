France 24: «мы продолжим борьбу» — французы девятый день бастуют против пенсионной реформы

По всей Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, принятой правительством в обход решения парламента, рассказывает France 24. Так, в Париже железнодорожный транспорт ходит с задержками, пассажирам пришлось пешком добираться в аэропорт Шарль-де-Голль, а школьники заблокировали мусорными контейнерами вход в свой лицей.

Пути Лионского вокзала в Париже по призыву профсоюзов захватили манифестанты. К железнодорожникам присоединились бастующие электрики и газовики. В результате множество поездов пришло с опозданием.

Чуть подальше с утра полностью заблокирован подъезд к аэропорту (Шарль-де-Голль. — ИноТВ) в Руасси: машины стоят в многокилометровых пробках, а путешественникам приходится добираться пешком.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы спокойно паркуете машину, а потом идёте туда.

ФРАНЦУЗ: Хорошо.

Путешественники идут, как могут, по обочинам со своими чемоданами.

ИНОСТРАНЕЦ: Такси высадило меня здесь, и я должен добираться до аэропорта пешком со всем багажом.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы специально приехали заранее. Так что всё хорошо.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: За три часа.

Всё утро перед терминалом митинговали протестующие.

ШКОЛЬНИКИ: Весь мир насилья мы разрушим… (начало «Интернационала». — ИноТВ).

В Париже ученики заблокировали вход в лицей Людовика Великого мусорными контейнерами с близлежащих улиц и выдвигают всё те же требования.

ШКОЛЬНИК: Мы заблокировали лицей, мы все собрались, в 10:30 пройдёт демонстрация. Мы хотим показать наше возмущение.

ШКОЛЬНИЦА: Я думаю, что это, к сожалению, не последний раз, когда мы выйдем на демонстрацию защищать наши права.

Идёт девятый день протестов против пенсионной реформы. Утром в Нанте колонна демонстрантов продолжает протестовать.

ЖИТЕЛЬНИЦА НАНТА: Мы против этой реформы. Да, конечно, её приняли, но мы очень надеемся, что её отзовут.

В Монпелье тоже недовольны — это чувство усилилось после того, как правительство прибегло к статье 49.3 Конституции в Национальном собрании.

ЖИТЕЛЬНИЦА МОНПЕЛЬЕ: Мы продолжим нашу борьбу. Они настойчивы — мы тоже, и мы продолжим нашу борьбу.

Сегодня днём во многих французских городах пройдёт свыше 300 демонстраций.