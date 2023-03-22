France 24: никакого раскаяния — Макрон заявил, что пенсионная реформа будет реализована несмотря на непопулярность

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телевидению в среду заявил, что не прекратит реализацию пенсионной реформы даже несмотря на протесты, поскольку эта реформа — в интересах всего общества, и подчеркнул, что ради этой цели готов взять на себя «бремя непопулярности», передаёт France 24. Как отмечает политобозреватель канала, именно такого ответа от главы государства и ждали — однако президент позволил себе ряд высказываний, которые усугубили и так взрывоопасную ситуацию во Франции.

Итак, закон о повышении пенсионного возраста продолжит свой путь по демократической системе — Эммануэль Макрон не готов уступить недовольным ни пяди. Он вместе с тем признаёт, что ему так и не удалось убедить французов в том, что реформа пенсионной системы действительно необходима. И тем не менее он считает оправданным применение пункта 3 статьи 49 конституции (даёт правительству возможность принимать законы в обход парламента. — ИноТВ), поскольку это было сделано в интересах всего общества — а также заявляет, что готов взять на себя бремя непопулярности этой реформы. Представляем вашему вниманию отрывок из его интервью.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Признаю, что не сумел убедить людей. Но в то же время могу констатировать, что в нашей демократической системе есть тенденция к тому, чтобы отказываться от принципа реальности. Я вам со всей ответственностью заявляю: я не пытаюсь сейчас добиться переизбрания — да и не имею на него право по конституции. И всё же, если мне приходится делать выбор между хорошими рейтингами в краткосрочной перспективе и интересами всего общества, я выбираю интересы всего общества. А если для этого нужно будет взять на себя бремя непопулярности на сегодняшний день, я это бремя на себя возьму.

Так Эммануэль Макрон высказался в интервью нашим коллегам с каналов TF1 и France 2. А у нас в гостях — Флор Симон. Здравствуйте! Флор — сотрудник политического отдела нашего канала. Итак, раскаиваться глава государства всё же не стал, однако заявил прямо, что берёт на себя бремя непопулярности этой реформы.

ФЛОР СИМОН, политический обозреватель France 24: Да, Эммануэль Макрон стоит на своём — как и ожидалось ещё вчера: о том, что неожиданных заявлений он делать не будет, мы знали заранее. Это интервью он дал для того, чтобы вновь заявить о том, что его реформа необходима, о чём в последние месяцы постоянно говорит и правительство. Кстати, президент хочет, чтобы к реализации реформы приступили в сентябре — но при том условии, подчеркивает он, что закон о ней одобрит Конституционный совет.





В общем, как вы и отметили, никакого раскаяния — во всяком случае, президент считает, что имеет полное право проводить реформу. Во вторник, после того, как в парламенте отклонили вотум недоверия — для его принятия не хватило девять голосов, — он объявил о победе. Нельзя, впрочем, не отметить, что у президента и у его правительства в Национальной ассамблее нет абсолютного большинства, и споры вокруг пенсионной реформы это правительство ослабили — в последние месяцы его авторитет сильно упал. Поэтому в данном случае глава государства как минимум отчасти попытался вновь заявить о том, что будет идти с этой реформой до конца, даже несмотря на довольно сложную для исполнительной власти конъюнктуру.





Кроме того, президенту не слишком хорошо удалось унять народный гнев — и он даже обвинил профсоюзы в том, что они не пошли на компромисс. На его слова немедленно отреагировали: Лоран Берже (генеральный секретарь профсоюзного объединения CFDT. — ИноТВ) заявил, что Макрон лжёт, а генсек Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес, в свою очередь, обвинил президента в том, что он выразил презрение по отношению к миллионам демонстрантов. Несложно догадаться, что нынешнюю и без того взрывоопасную ситуацию, развитие которой мы теперь наблюдаем каждый вечер, это не облегчит.

Дата выхода в эфир 22 марта 2023 года.