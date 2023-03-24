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BFM TV: глава МВД Франции отчитался о поджогах и грабежах во время девятого дня протестов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен во время посещения префектуры полиции Парижа заявил о том, что на девятый день забастовок против пенсионной реформы городу нанесён гораздо более значительный ущерб, чем в предыдущие дни, передаёт BFM TV. В столице зафиксировали множество случаев поджогов, магазинных краж и нападений на представителей власти: министр пообещал, что задержанных нарушителей будут судить по всей строгости закона.

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Я также хочу подчеркнуть и считаю это очень важным моментом, что был нанесён значительный ущерб. Ущерб общественным зданиям например, полицейскому участку в Лорьяне, где его подожгли, а также множеству зданий, где удалось предотвратить пожар, но они подверглись нападению, как мэрия Бордо. Разумеется, много объектов также повреждено в Париже — огромное количество торговых площадей, иногда их грабили, как это произошло в ювелирном магазине около площади Опера.

Однако во множестве других магазинов благодаря вмешательству полицейского спецназа удалось задержать тех, кто их грабил, они сейчас находятся под стражей. Нанесён значительный ущерб намного более значительный, чем в предыдущие дни забастовки, поэтому их надо судить по всей строгости закона. Я благодарю Министерство юстиции, которое со вчерашнего дня выпустило инструкции, чтобы этих грабителей и людей, которые нападают на полицейских, судили как можно более строго.
 
На данный момент задержано — несомненно, за ночь эта цифра вырастет, 172 человек, из них 77 в Париже. Их задержали за особенно серьёзные нарушения, за нападения на представителей власти, то есть полицейских и жандармов, за грабежи, за поджоги пожаров было много. Как я уже сказал, в Париже насчитали 140 возгораний, тушением около 40 из них сейчас занимаются пожарные Парижа.  
 
Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.
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BFM TV Франция Европа
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