BFM TV: глава МВД Франции отчитался о поджогах и грабежах во время девятого дня протестов
ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Я также хочу подчеркнуть — и считаю это очень важным моментом, — что был нанесён значительный ущерб. Ущерб общественным зданиям — например, полицейскому участку в Лорьяне, где его подожгли, — а также множеству зданий, где удалось предотвратить пожар, но они подверглись нападению, как мэрия Бордо. Разумеется, много объектов также повреждено в Париже — огромное количество торговых площадей, иногда их грабили, как это произошло в ювелирном магазине около площади Опера.
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