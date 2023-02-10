Marianne: «испытала шок, но адаптировалась» — французский экономист объяснил возвращение российской экономики к досанкционному уровню
Публикация последних оценок состояния российской экономики, подготовленных Международным валютным фондом, вызвала определённый ажиотаж среди так называемых «телевизионных экономистов» Франции, пишет в статье для Marianne французский экономист Жак Сапир. Причина, на его взгляд, проста: эти оценки оказались «крайне далеки от апокалиптических прогнозов, которые можно было услышать прошлой весной и летом, предвещавших спад ВВП на 10 процентов и «крах» российской экономики». Теперь эксперты говорят, что спад экономики России в прошлом году составил 2,2%, а в 2023-м прогнозируют небольшой рост, который в 2024 году превысит показатели экономики еврозоны и Соединённых Штатов.
«Отсюда вопрос, повторяющийся вновь и вновь: были ли санкции неэффективными? К этому вопросу тут же добавляется ещё один: нанесла ли политика Европейского союза, отрезавшая континент от последнего из источников поставки дешёвой российской энергии, больший ущерб России или Европе?» — размышляет автор статьи.
На взгляд Сапира, эти цифры были в значительной степени предсказуемы. Как напоминает эксперт, сам он ещё в сентябре 2022 года оценивал спад российской экономики цифрами в диапазоне от 1,7% до 3%. По словам специалиста, цифры МВФ взяты не «с потолка», а основаны на тщательном изучении доступных данных, опубликованных как Росстатом, так и западными источниками. По словам Сапира, данные Росстата нельзя считать не заслуживающими доверия, поскольку любые манипуляции в этой сфере сразу привлекли бы к себе внимание. Кроме того, этими же данными оперируют российские власти и крупный бизнес, а Москва вряд ли стала бы вредить себе. «Просто российская экономика, пережив серьёзный шок, восстанавливалась относительно быстро», — делает вывод специалист.
Это заключение Сапир делает на основании нескольких показателей. Во-первых, влияние санкций было небольшим в большинстве отраслей экономики, за исключением производства легковых автомобилей. Так, в 2022 году спад промышленного производства составил от 0% до 0,3% по сравнению с 2021 годом. Об этом, в частности, свидетельствует динамика потребления электроэнергии. При этом сельское хозяйство и строительство продолжали развиваться. Спад производства наблюдался в основном в сфере услуг, в том числе в розничной торговле. Траты населения сократились как из-за снижения реальных доходов в результате инфляции в период с апреля по октябрь прошлого года (хотя позже они стабилизировались), так и в результате роста накоплений, вполне объяснимого на фоне опасений, вызванных новым положением дел, поясняет экономист.
Однако доля сферы услуг в российской экономике ниже (63%), чем во Франции или США (75-78%), что автоматически смягчило влияние санкций, пишет Сапир. Их эффект был компенсирован и другими факторами, такими как государственная политика поддержки бизнеса, а также способность российской экономики к адаптации, недооценённая большинством экспертов, отмечает автор. Меры, принятые для обхода санкций, начали приносить свои плоды с конца третьего квартала 2022 года. «Эта адаптация в сочетании с действиями правительства привела к оживлению промышленной активности с августа по сентябрь 2022 года», — поясняет специалист.
Всё это, на взгляд эксперта, должно побудить Запад задуматься о неэффективности санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российская торговля постепенно вернулась на уровень, существовавший до введения санкций, и произошло это не без помощи Китая, отмечает экономист. Сотрудничество с Пекином, в частности, позволило России увеличить импорт высокотехнологичных товаров по сравнению с периодом до начала украинского конфликта. «Таким образом, ожидать какого-либо «скрытого влияния» санкций на российскую экономику бесполезно», — заключает Сапир.
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