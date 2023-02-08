NYT: стратегия сработала — Россия не только сохранила, но и преумножила доходы от экспорта энергоносителей

В результате западных ограничений на российскую нефть Россия смогла не только сохранить свои доходы от экспорта энергоносителей, но и преумножила их, пишет The New York Times. Москва эффективно перенаправила свой мощный экспорт в Азию, организовала танкерный флот и быстро адаптировалась к антироссийским ограничительным мерам Запада. По мнению авторов публикации, потребуются годы, чтобы санкционная политика смогла повлиять на прибыли Кремля.

Ограничения на торговлю российской нефтью повышают ставки в затянувшемся экономическом противостоянии, которое меняет глобальный энергетический рынок. Избегаемая Западом Россия смогла в прошлом году перенаправить свой мощный экспорт нефти в Азию, организовать флот танкеров, не обременённых западными штрафами, и адаптировать схемы уклонения, отработанные ранее её союзниками — Ираном и Венесуэлой, пишет The New York Times.

Стратегия сработала: по официальным данным, Россия не только сохранила, но и преумножила доходы от экспорта энергоносителей. Тем не менее есть признаки того, что меры западного контроля, вступившие в силу в декабре — эмбарго на большую часть продаж в Европу и ограничение цен на российскую нефть, продаваемую другим странам G7, — начинают оказывать влияние на доходы Москвы от торговли энергоносителями, отмечают авторы публикации.

Ещё один раунд санкций начался в воскресенье после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российского дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов. Как и санкции в отношении сырой нефти, они сопровождаются ценовыми ограничениями. Постепенное ужесточение нефтяных санкций, которые призваны сократить доходы России от экспорта нефти, не препятствуя хрупкому глобальному восстановлению мировой экономики после пандемии, — это политика, которая, по мнению аналитиков, может принести плоды через годы, пишет The New York Times.

«Санкции в целом больше похожи на марафон, чем на спринт», — пояснил бывший сотрудник Госдепартамента США по санкциям Эдвард Фишман. По оценкам российского правительства и Международного энергетического агентства, представляющего основных мировых потребителей энергии, за весь 2022 год России удалось увеличить добычу нефти на 2% и увеличить доходы от экспорта нефти на 20%, до $218 млрд. Россия также получила $138 млрд от природного газа, что почти на 80% больше, чем в 2021 году, поскольку рекордные цены компенсируют сокращение потоков в Европу. По данным МЭА, объёмы экспорта основного вида российской нефти также восстановились после падения в декабре, вызванного введением ценового предела «Большой семёрки» и западным эмбарго на морскую российскую нефть, сообщает издание.

На прошлой неделе МВФ заявил, что ограничение цен на нефть, которое в настоящее время составляет $60 за баррель, вряд ли повлияет на объёмы экспорта российской нефти, и что, по его прогнозам, российская экономика вырастет на 0,3% в этом году — что превосходит прогнозы фонда по экономике Великобритании и Германии. Россия смогла смягчить воздействие западных мер, перенаправив экспорт сырой нефти в Китай, Индию и Турцию, используя свой доступ к нефтяным портам через три океана, протяжённые трубопроводы, большой парк танкеров и значительный внутренний рынок капитала, защищённый от западных санкций, замечают авторы статьи.

При этом Кремль смог за несколько месяцев перестроить устоявшиеся десятилетиями международные модели торговли нефтью. Так, например, с конца февраля экспорт российской нефти в Индию вырос в 16 раз и составил в среднем 1,6 млн баррелей в день в декабре, по данным МЭА. «Россия остаётся грозной силой на мировом энергетическом рынке», — подчеркнул специалист по энергетике из исследовательской группы Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Сергей Вакуленко. По его словам, противостоять такому крупному игроку совсем непросто и это займёт не один день, пишет The New York Times.

Для сторонников российских нефтяных санкций способность Кремля продолжать продавать нефть за меньшие деньги является предполагаемым результатом ограничения цен. Проблема состоит в том, чтобы избежать дефицита, который может вызвать рост цен.

По словам аналитика Argus Media Феликса Тодда, после года подготовки Россия, похоже, способна выдержать непосредственное влияние западных нефтяных санкций на добычу. Эксперты говорят, что в ближайшие несколько лет Россия может восполнить любые пробелы в нефтяном финансировании, используя свой Фонд национального благосостояния, который она накопила за счёт прошлых непредвиденных доходов от энергетики и который оценивается примерно в $150 млрд. «У Путина достаточно денег, чтобы продолжать борьбу», — признают аналитики и призывают подождать некоторое время, чтобы увидеть реальные результаты давления со стороны Запада, резюмирует The New York Times.