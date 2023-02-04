«Провалились полностью» — аналитик CNBC о попытках Запада ограничить экспорт российских нефти и газа

Ограничения, введённые в отношении российской нефти, «полностью провалились», рассказал аналитик Пол Сэнки в эфире телеканала CNBC. Поставки нефти из России на самом деле не прекратились, их экспорт сохранился на высоком уровне, даже если поставки осуществлялись обходными путями. В связи с этим санкции на нефтепродукты также кажутся сомнительными: по всей видимости, они просто не работают, отметил аналитик.

Санкции, введённые против российской нефти, к этому моменту «полностью провалились», и новые ограничения на цены также могут оказаться несущественными, сообщили аналитики телеканалу CNBC.

Евросоюз планирует с воскресенья запретить импорт нефтепродуктов из России, включая дизельное топливо и авиационный керосин. Блок из 27 стран уже запретил закупку и импорт российской сырой нефти по морю с декабря.

Кроме того, страны ЕС вместе со своими союзниками по «Большой семёрке» и Австралией установили потолок цен на российскую нефть, доставляемую по морю, а также запретили использование поставляемых Западом морских страховых, финансовых и других услуг, если они не продаются по цене ниже $60 за баррель. Эти меры стали частью глобальных усилий по ограничению возможностей Москвы по сбору средств для ведения спецоперации на Украине, поясняет телеканал.

Ограничение цены «было придумано бюрократами с дипломами финансистов, никто из них не понимает нефтяных рынков», считает президент и ведущий аналитик Sankey Research Пол Сэнки, о чём он заявил в четверг в программе CNBC Street Signs Asia. По его словам, «это была настоящая бомба», однако затея «полностью провалилась».

Сэнки подчеркнул, что поставки российской нефти на самом деле не прерывались, и «они поддерживали экспорт на высоком уровне». Он также отметил, что, по его данным, саудовцы задаются вопросом, почему российская нефть всё ещё поступает на Запад. «В связи с этим возникает вопрос о том, что будет с санкциями на продукты, потому что, похоже, они просто не работают», — подчеркнул Пол Сэнки.

Несмотря на то что объём поставок остаётся высоким, цена на российскую смесь нефти Urals упала по сравнению с периодом до начала спецоперации на Украине. Средняя цена на российскую нефть марки Urals в январе этого года составляла $49,48 за баррель, сообщило агентство Reuters. Это ниже предельной цены в $60, установленной ЕС и странами «Большой семёрки», и на 42% ниже, чем в январе прошлого года. Ввести потолок цен на российские нефтепродукты предполагается 5 февраля, однако страны ЕС ещё не договорились о предельной цене, отмечает CNBC.

Критика со стороны Сэнки противоречит недавнему докладу Центра исследований энергетики и чистого воздуха, продолжает телеканал. В докладе независимого финского аналитического центра говорится, что первый месяц действия запрета ЕС на импорт российской нефти по морю и ограничения цен странами «Большой семёрки» стоил Москве примерно €160 млн в день. В докладе также сказано, что эти меры в значительной степени стали причиной падения доходов России от экспорта ископаемого топлива на 17% в последнем месяце 2022 года.

Тем не менее основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари заявила, что тоже скептически относится к предстоящим ограничениям на российские нефтепродукты. «Ограничение цен на сырую нефть было довольно незначительным, — сказала Хари в четверг в эфире телеканала CNBC. — Я думаю, что ограничения на нефтепродукты, которые они планируют, — около 100 долларов [за баррель] для дизельного топлива и чистых продуктов и, возможно, около 45 долларов для грязных видов топлива, таких как мазут, — вероятно, также будут несущественными».

По словам Хари, российская нефть найдёт свой путь на рынки, которые «всё ещё охотно её принимают», — например, в Китай и Индию. «Китай и Индия в прошлом году получили значительную выгоду от крупных скидок на российскую нефть, и то же самое произойдёт с российскими нефтепродуктами», — отметила Хари. Хотя Москве может быть сложнее найти рынки сбыта для таких продуктов, добавила она.

И Китай, и Индия увеличили закупки российской нефти после начала российской спецоперации на Украине, воспользовавшись снижением цен, напоминает CNBC. По замечанию Сэнки, существует множество различных способов перемещения российской нефти по миру в обход ценовых ограничений. «Один момент, на который обратили внимание, — это малайзийская нефть. Экспорт этой сырой нефти в Китай составляет 1,5 миллиона баррелей в день, — подчеркнул Сэнки. — Малайзия производит только 400 тысяч баррелей в день. Я не думаю, что это малайзийская нефть. Так что есть много чего, что движется за пределами этих... теоретических пределов».