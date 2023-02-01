Такер Карлсон: антироссийские санкции доведут США до дефицита продуктов — Байден сам об этом говорил

Обещая ввести новые санкции против России, президент США Джо Байден признал, что они вызовут дефицит продовольствия по всему миру. Тогда ведущие американские СМИ не обратили на это особого внимания. Однако ведущий Fox News Такер Карлсон обращает внимание, что в пищевая промышленность США с тех пор переживает не лучшие времена, хотя администрация старательно списывает всё на случайности или птичий грипп.

Добрый вечер и добро пожаловать на Tucker Carlson Tonight. Прошлой весной, в марте, в ходе пресс-конференции в Брюсселе Джо Байден объяснил, что санкции, которые он вводит против России, хотя и являются морально необходимыми, также приведут к дефициту продовольствия во всём мире, в том числе здесь, в США. «И он будет реальным», — заявил он.

Произнёс это Байден очень странно: без паники или намёка на неё, чего можно было бы ожидать от лидера, который предсказывает гибель людей от голода. Ничего подобного. Вместо этого Байден объявил об этом в совершенно беспристрастной манере и с абсолютным безразличием. С тем же успехом он мог рассказывать о погоде или о походе в химчистку — «Он будет реальным».

Затем Байден продолжил, рассказав о переговорах с европейскими союзниками. По словам Байдена, в ходе встречи они говорили о том, как, цитата: «мы можем увеличить и быстрее распространить дефицит продовольствия». Это дословно то, что сказал Байден. Его слова есть на видео.

Итак, на пресс-конференции президент Соединённых Штатов пообещал увеличить дефицит продовольствия. Казалось бы, это событие, заслуживающее внимания, но ни одно средство массовой информации в этой стране, похоже, этого не заметило. А Белый дом не поспешил исправить слова Байдена. Но заметили другие, так что через несколько дней этот ролик оказался в социальных сетях. При этом Facebook* тут же отметил его как «фейк».

Строго говоря, это неправда. В этом видео нет ничего фейкового. Оно было настоящим. Никто не может это проверить. Но, очевидно, что пользователи Facebook должны были понять, что Джо Байден впал в старческий маразм и не отвечает за свои слова. Буквальное восприятие слов Джо Байдена квалифицируется как «дезинформация». Мы оставим этот эпизод на ваше усмотрение. Мы не можем знать, о чём думал Джо Байден, если вообще думал, когда произносил эти слова в Брюсселе. Мы только можем сказать, что произошло потом.

Странные катастрофы стали происходить на предприятиях пищевой промышленности по всей территории Соединённых Штатов. В апреле — в следующем месяце — пожар уничтожил штаб-квартиру одного из крупнейших в этой стране дистрибьюторов органических продуктов питания. Причина неизвестна. На следующий месяц на одной неделе два не связанных между собой крушения частных самолётов уничтожили два разных центра пищевой промышленности. Один самолёт упал на завод General Mills в Джорджии. Другой самолёт врезался в пищевую фабрику в Айдахо. Кстати, ещё в феврале взрыв котла уничтожил завод по переработке картофеля в Орегоне. И этот список можно продолжать.

Так что даже люди, которые не склонны сопоставлять факты, которые не считают себя помешанными на конспирологии, начинают задаваться вопросом: «Есть ли здесь связь?» Но никто не мог об этом сказать. У администрации Байдена не было ответов, как и не было способа получить эти ответы, потому что у Белого дома не было информации.

И это интересно, потому что администрация Байдена отслеживает множество вещей, о которых заботится, например расовую и этническую принадлежность и интимную жизнь каждого человека в Америке. Есть ли у нас вообще транссексуалы с тихоокеанских островов, играющие на деревянных духовых инструментах в крупнейших симфонических оркестрах? Как насчёт геев из Юго-Восточной Азии среди дальнобойщиков? Именно эти вопросы волнуют счетоводов в администрации Байдена.

И в то же время эта же администрация не ведёт никакого учёта о состоянии инфраструктуры нашего продовольственного снабжения. Очевидно, это никогда не приходило им в голову. Так что, честно говоря, нам ничего неизвестно, потому что у нас нет исходных данных. Происходит ли что-то странное с поставщиками продовольствия?

Но иногда невозможно не задаться вопросом. В субботу огромная ферма по производству яиц в Коннектикуте сгорела дотла без видимых причин. Огромный пожар. По меньшей мере 20 пожарных подразделений приехали на место, с огнём боролись более 8 часов. Погибло более ста тысяч кур.

Это печальная история. Но интересно то, что большинство СМИ вообще не обратили внимания на неё. Странно, учитывая, что цены на яйца стали настоящей проблемой для большинства американцев. Во многих местах цены на яйца выросли более чем на 100 процентов. И тем не менее именно в тот момент, когда яйца стали проблемой, 100 тысяч куриц погибают в страшном пожаре. Но газета The New York Times, которая находится совсем рядом, в соседнем штате, даже не освещает этот пожар. Как это? «Не волнуйтесь. Это не имеет никакого отношения к ценам на яйца, — говорят СМИ. — Это всё птичий грипп».

Дата выхода в эфир 30 января 2023 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

