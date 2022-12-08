Слишком стар: обозреватель 19FortyFive оценил возможность участия Байдена в следующей президентской гонке

Джо Байден слишком стар, для того чтобы баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года, пишет обозреватель 19FortyFive Гаррисон Касс. По мнению Касса, у 80-летнего американского лидера уже наблюдается общее снижение когнитивных функций.

Президент США Джо Байден заявил, что примет решение, будет ли вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, после праздников. Пока Байден не сказал ничего неопределённого, однако, как пишет обозреватель 19FortyFive Гаррисон Касс, последние события свидетельствуют о том, что он всё же намерен участвовать в выборах 2024 года.

Последнее, что американцы слышали от Байдена на тему переизбрания, было то, что он собирается взять немного времени, чтобы принять «семейное решение». «Я думаю, все хотят, чтобы я баллотировался, но мы обсудим это», — заявил президент, добавив, что объявит о своём решении «в начале следующего года».

Касс полагает, что всю жизнь стремившийся стать президентом Байден вряд ли откажется от попытки задержаться в Белом доме на второй срок. Кроме того, Байден, вероятно, сочтёт промежуточные выборы, в ходе которых Демократическая партия сохранила большинство в сенате, ещё одной причиной, по которой он должен баллотироваться, предполагая, что избиратели сказали своё слово.

Тем не менее, автор статьи не считает, что Байдену следует вновь баллотироваться, из-за его возраста. Дело в том, что этой осенью ему исполнилось 80 лет. Притом, что средняя продолжительность жизни мужчины в США составляет 77 лет. Байден уже самый пожилой человек, когда-либо занимавший пост президента Соединённых Штатов.

Если Байден будет баллотироваться, ему придется пройти ещё одну изнурительную предвыборную кампанию — уже четвёртую по счёту. Ещё в преддверии промежуточных выборов в Белом доме ограничили время, которое президент агитировал за кандидатов от демократов для сохранения сил. При этом до президентских выборов 2024 года ещё два года. Джо Байдену будет 82 года. Срок его полномочий в случае победы закончится только в 2028 году, и тогда Байдену будет 86 лет.

Автор статьи отмечает, что для того, чтобы дожить до конца второго срока, Байдену придётся пережить продолжительность жизни в США на целое десятилетие. И даже если так и будет, будут ли у американского лидера силы, чтобы исполнять свои обязанности на посту президента.

По мнению Касса, которое он составил на основе выступлений Байдена, президент уже не так остроумен, как когда-то был. Он хуже формулирует свои мысли и изъясняется менее внятно. Обозреватель 19FortyFive полагает, что снижение способности Байдена излагать свои мысли напрямую связано с общим снижением когнитивных функций. В своей статье он задаётся вопросом, как будет выгладить Байден к концу второго президентского срока.