WT: большинство американцев выступают за расследование в отношении Байденов

Инициативу конгрессменов-республиканцев, предложивших проверить предпринимательскую деятельность сына президента США Хантера Байдена и уровень вовлечённости в неё самого главы государства, поддерживают 62% американцев, пишет The Washington Times. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник соцопроса. По данным газеты, почти столько же граждан США считают, что президент получал долю от коммерческих сделок сына.

Озвученное фракцией республиканцев в Палате представителей США предложение провести расследование в отношении сына американского президента Хантера Байдена и проверить его предпринимательскую деятельность за рубежом положительно оценивают большинство американцев, сообщает The Washington Times со ссылкой на свежее исследование общественного мнения.

По информации издания, соцопрос, проведённый компанией Rasmussen Reports 22 ноября и опубликованный в понедельник, показал, что инициативу конгрессменов от Республиканской партии положительно оценивают 62% потенциальных избирателей, из которых 42% относятся к ней крайне положительно. Отрицательно предложение республиканцев оценивают 34%, среди которых 24% указали «крайне отрицательное» отношение.

Среди независимых избирателей за проведение расследования высказались 63% опрошенных, тогда как среди респондентов, симпатизирующих Республиканской партии — 86%. Хуже всего к инициативе отнеслись сторонники демократов — в этой группе её положительно оценили лишь 37% респондентов.

О планах инициировать расследование в отношении Хантера Байдена ранее в этом месяце объявили на специальной пресс-конференции члены палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Комер (штат Кентукки) и Джим Джордан (Огайо), которые после промежуточных выборов в конгресс США должны будут возглавить надзорный и юридический комитеты палаты соответственно, напоминает обозреватель The Washington Times.

В ходе пресс-конференции Комер и Джордан изложили свидетельства, которые, по их мнению, «поднимают очень тревожные вопросы» по поводу того, не попал ли Джо Байден под влияние иностранных правительств, пишет WT. Господин Комер, в частности, отметил, что данные, обнаруженные на ноутбуке Хантера Байдена, а также переданные разоблачителями, показали, что отпрыск президента на протяжении десяти лет продавал «доступ к телу» отца, создавая при этом риски для национальной безопасности.

Ранее республиканцы из надзорного комитета палаты представителей опубликовали доклад, в котором говорилось, что Джо Байден напрямую участвует в предпринимательскую деятельность членов своей семьи, являясь по существу «председателем правления» во всех компаниях, принадлежащих его родным и участвуя в телефонных переговорах, говорится в материале WT.

Как показал опрос Rasmussen Reports, 61% американцев считают гипотезу о том, что Джо Байден принимал участие в коммерческой деятельности сына и, возможно, получал долю от его сделок, как минимум одна из которых была заключена с компанией из Китая, правдоподобной; при этом 44% среди таких респондентов называют её крайне правдоподобной.