Сенатор Тед Круз: «сторожевые псы Белого дома» не дадут в обиду Хантера Байдена

Сенатор США от штата Техас Тед Круз обвинил всю систему правосудия США в «глубокой политизации и глубокой коррумпированности». По мнению политика, правоохранительные органы действуют исключительно в интересах верхушки власти страны и стали «сторожевыми псами Белого дома Байдена».

ДЖЕССИ УОТТЕРС, Fox News: Так что они сделают всё возможное, чтобы сохранить власть одному и посадить неугодного им в тюрьму.

Сенатор Тед Круз — член судебного комитета (сената США. — ИноТВ) и бывший генеральный солиситор (юрисконсульт. — ИноТВ) Техаса. Так насколько вы встревожены? Я имею в виду, это же будут третьи выборы подряд, сенатор. Хуже быть не может?

ТЕД КРУЗ, сенатор США от штата Техас: К сожалению, мы видели и похуже этого. Министерство юстиции, ФБР и наши спецслужбы глубоко политизированы и глубоко коррумпированы. Я слушал ваш вступительный монолог и согласен с вами. Это трагедия, и это опасно. Кстати, у меня выходит новая книга в День труда (5 сентября. — ИноТВ), и она как раз на эту тему. Она называется «Правосудие коррумпировано — как левые превратили нашу правовую систему в оружие», и в ней говорится обо всех проблемах, которые были в вашем монологе. В ней идёт речь о том, как Министерство юстиции превратилось в сторожевых псов Белого дома Байдена. Они нацеливаются на врагов, политических врагов президента.

Мы видели, как Меррик Гарланд (генеральный прокурор США. — ИноТВ) выпустил меморандум в ФБР, нацеленный против родителей в школьных советах, чтобы их можно было рассматривать как «внутренних террористов». Это абсолютное злоупотребление властью. Тот факт, что Меррик Гарланд угрожает преследовать Дональда Трампа в судебном порядке, многое говорит о политике и ничего не говорит о Министерстве юстиции или верховенстве закона.

Вы справедливо сосредоточились на Хантере Байдене. Этот парень… сколько же фильмов он снял о том, как он совершает множество уголовных преступлений?! Должен сказать, Джесси, если ты выпустишь видеоролик с кучей крэка и проститутками, кто-нибудь постучится в твою дверь и засудит тебя. Но, видимо, если папочка живёт по адресу Пенсильвания-авеню, 1600, то уголовное законодательство не действует. И это глубоко разъедает нашу систему правосудия, когда к Министерству юстиции и ФБР относятся как к партийному рычагу, а не как внепартийным блюстителям закона, стоящим вне политики.

Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.