Fox News: республиканцы призывают к импичменту Байдена в свете коррупционного скандала

Американские СМИ старательно замалчивали историю с ноутбуком президентского сына, Хантера Байдена, однако теперь вскрывшаяся «невероятная коррупция» семьи Байденов может стать основанием для импичмента, отмечает в интервью Fox News журналист Чарли Хёрт. Тем не менее, по мнению самого Хёрта, более удачным ходом для Республиканской партии было бы объявить президенту импичмент в связи с ситуацией на южной границе США.

ДЭНИЕЛ ШМИДТ, студент Университета Чикаго: Считаете ли Вы, что СМИ повели себя неподобающим образом, сразу отвергнув историю о ноутбуке Хантера Байдена как российскую дезинформацию? Какие уроки можно из этого извлечь, чтобы мы называли дезинформацией только то, что действительно является дезинформацией, а не реальностью?



ЭНН АППЕЛЬБАУМ, журнал The Atlantic: Для меня проблема истории с ноутбуком Хантера Байдена в том, что она, по-моему, совершенно не относится к делу. Не в том, дезинформация это или нет. Не думаю, что деловые связи Хантера Байдена имеют хоть какое-то отношение к тому, кто должен быть следующим президентом Соединённых Штатов.



КРИСТОФЕР ФИЛЛИПС, студент Университета Чикаго: Похоже, что все ошибки господствующих СМИ, в частности CNN, волшебным образом направлены в одну и ту же сторону. От нас ждут, что мы поверим, что это случайное совпадение? Или за этим стоит что-то ещё?



БРАЙАН СТЕЛТЕР, CNN: Как жаль, что пора на обед. (Смех.) По-моему, Вы описываете какой-то другой канал, не тот, который смотрю я. Но я понимаю, что это популярное в правой среде представление о CNN.



Последним говорил Брайан Стелтер, так называемый медийный критик CNN. Интересно видеть, как эти молодые люди улавливают суть, Чарли.



ЧАРЛИ ХЁРТ, редактор The Washington Times: Ну разве не замечательно? Мне было так приятно это видеть. И, конечно же, это хорошие вопросы, умные вопросы, очевидные вопросы. И несколько тревожит то, что людей вроде Энн Аппельбаум и Стелтера практически никогда не заставляют отвечать на эти весьма очевидные вопросы.



Но, я думаю, они хорошо объяснили, почему никто не читает The Atlantic. Есть секс, есть наркотики, может быть, нет рок-н-ролла, зато есть невероятная сеть коррупции с участием сына будущего президента Соединённых Штатов — и по какой-то причине Энн Аппельбаум не находит в этой истории ничего интересного, ничего даже отдалённо достойного внимания СМИ. Если задуматься, это ошеломительно. Даже с точки зрения… Вы и я давно работаем в новостной индустрии. Чего мы больше всего хотим? Хорошей истории!



Да.



ЧАРЛИ ХЁРТ: И если вы не считаете, что это хорошая история, значит, с вами что-то не так, вам надо найти другой род деятельности.



Да. Должен дать вам послушать этот фрагмент с конгрессменом Джимом Джорданом. Потому что речь идёт не только о Хантере Байдене. На ноутбуке, по словам Джордана, есть информация, указывающая на то, что из всего этого извлекал прибыль его отец (Джо Байден. — ИноТВ). Послушаем.



ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен США: Определённо, складывается впечатление, что Джо Байден был причастен. Это был семейный бизнес, в котором, как я уже говорил, участвовал его дядя. Во-вторых, помните, что сказал Джо Байден на дебатах полтора года назад? Он сказал, что не делал ничего предосудительного и что Хантер не принимал денег от деловых кругов, связанных с Китаем. Существует 4,8 миллиона причин, по которым заявление Джо Байдена не соответствовало действительности. Потому что мы знаем, что он принял 4,8 миллиона долларов от китайской энергетической компании CEFC. Так что да, здесь повязана вся семья…



Многие республиканцы заявляют, что некоторые из этих финансовых махинаций должны лечь в основу обвинений против президента в рамках процедуры импичмента. А Вы, Чарли, говорите, что президенту Байдену следует объявить импичмент, но по другой причине. Остановимся на этом подробнее.



ЧАРЛИ ХЁРТ: Да, это так. Но, с Вашего позволения, скажу, что объявить ему импичмент за… Это явно государственные преступления, по крайней мере, таковы обвинения. Если вы можете доказать их в суде, то есть в сенате США, это государственные преступления.



Но я бы призвал республиканцев воспользоваться возможностью и сосредоточиться на одной проблеме, сделать её главной на ближайших промежуточных выборах. Я говорю о проблеме открытых границ. Джо Байден и демократы стали приверженцами этой идеи открытых границ, и у республиканцев есть прекрасная возможность начать сбор информации, предупредить администрацию Байдена, что, если будет вторжение на нашей границе, вдобавок ко всему, что они уже сделали, чтобы навлечь на нас это вторжение, Джо Байдену может быть объявлен импичмент за невыполнение его конституционных обязанностей по защите нашей Конституции и наших границ.



Пусть главным на этих промежуточных выборах будет важный вопрос, я бы сказал, самый важный вопрос для Вашингтона — неприкосновенность наших границ.



Наплыв, который мы видим сейчас, худший на нашей памяти. И, как я уже упомянул, он может стать ещё в два-три раза больше, по оценкам пограничного патруля.



Дата выхода в эфир 10 апреля 2022 года.