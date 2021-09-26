Washington Times: в конгрессе США призвали к импичменту Байдена, но его соратники этого не допустят

Член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт при поддержке однопартийцев внесла на рассмотрение резолюции по импичменту президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, пишет The Washington Times. Между тем, как отмечается в статье, эта инициатива практически не имеет шансов на успех, поскольку палату представителей контролируют соратники Байдена — демократы.
Член палаты представителей американского конгресса Лорен Боберт, республиканка из штата Колорадо, внесла на рассмотрение резолюции по импичменту президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, пишет The Washington Times. Она сослалась на неудачный вывод американских войск из Афганистана, в результате которого армия Соединённых Штатов оставила «Талибану»* вооружения на миллиарды долларов.
Её резолюция против Байдена была поддержана другими консервативно настроенными конгрессменами-республиканцами: Энди Биггсом, Джеффом Дунканом, Ральфом Норманом, Луи Гомертом и Джоди Хайсом. Норман также поддержал инициативу по импичменту Камалы Харрис, говорится в статье.
«Режим Байдена не привлечён к ответственности, — заявила Боберт. — Не было ни отставок, ни обвинительных заключений, ни расследований, ни надзора со стороны конгресса, ни гневной реакции со стороны ведущих средств массовой информации, ни извинений, поэтому я выступила за то, чтобы привлечь Байдена и Харрис к ответственности, и подала на рассмотрение проекты резолюции об импичменте за оказание помощи и поддержки врагам Америки и за вступление в сговор с «Талибаном».
В свою очередь, другой член Республиканской партии Джоди Хайс в своём пятничном заявлении напомнил о 13 американских военнослужащих, погибших в результате теракта, устроенного 26 августа в кабульском аэропорту во время беспорядочной эвакуации. При этом он заявил, что Байден «прискорбно пренебрегает своими самыми основными обязанностями на посту президента».
«Афганистан находится на пути к превращению в террористическое супергосударство, которое в течение многих лет будет угрожать региону, миру и нашей родине, Америке. И вина полностью лежит на плечах президента Байдена», — подчеркнул Хайс.
За последние два месяца республиканцы палаты представителей внесли как минимум три резолюции об импичменте в отношении должностных лиц Белого дома. Однако эти усилия практически не имеют шансов на успех, поскольку палату представителей контролируют демократы, пишет The Washington Times.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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