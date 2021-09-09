Fox News: Левински рассказала об «опьянившем» её «убийственном очаровании» Клинтона

48-летняя Моника Левински выступила продюсером сериала «Импичмент: американская история преступлений», премьера которого состоялось недавно на канале FX, сообщает Fox News.



В нём рассказывается история о её романе с тогда ещё президентом США Биллом Клинтоном, а также о последовавшей за этим процедуре импичмента в декабре 1998 года.

Клинтону на момент этих событий было 49 лет, Левински — 22 года.



Последняя заявила журналу People, что она набралась смелости, чтобы изучить случившееся «между самым могущественным человеком в мире и неоплачиваемой стажёркой, которая была более чем вдвое моложе его».



«Я в 22 года одновременно чувствовала и трепет перед Белым домом, и трепет перед работой президента, и трепет перед человеком, который обладал удивительной энергией и харизмой и обращал на меня внимание, — объяснила она. — Как и многие другие, я была влюблена в него. Он обладал харизмой — убийственным очарованием, и я была опьянена».



Левински также добавила, что многие могут оказаться в такой же ситуации.



«Это может быть профессор или начальник, ваш непосредственный руководитель на работе. Когда нам чуть за двадцать, нам кажется, что мы стоим на твёрдой земле, но на самом деле мы на зыбучих песках», — отметила она.



После этого скандала Клинтон, которому сейчас 75 лет, был оправдан. При этом Левински, как указывается в статье, столкнулась с осуждением со стороны общественности. После нескольких публичных выступлений в попытке изменить устоявшееся о ней мнение Левински в середине 2000-х годов исчезла из поля зрения.



«Первые несколько лет после скандала я скрывалась бегством: поступила в магистратуру и думала: «Поеду в другую страну, получу степень магистра и устроюсь на работу. Выйду замуж и заведу детей, и все забудут эту Монику Левински». Но ничего из этого не вышло. Мне предстояло часто приспосабливаться. И именно так я жила», — добавила она.



Сегодня Левински — оратор и активист по борьбе с травлей. Она также выступила в качестве продюсера для документального фильма «15 минут позора» (15 Minutes of Shame) канала HBO Max, посвящённого культуре отмены. Левински настаивает на том, что ей больше не нужны извинения от Клинтона.



Сам бывший президент в 2018 году с недовольством ответил на вопросы о том, стоило ли ему подавать в отставку из-за сексуальных отношений с Левински и изменило ли движение #MeToo его точку зрения.



«Я разбирался с этим более 20 лет назад, — сказал Клинтон в интервью NBC. — И американцы — две трети из них — остались на моей стороне. С тех пор я старался хорошо работать как над своей жизнью, так и над своей профессиональной деятельностью. Мне больше нечего сказать».