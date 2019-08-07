Guardian: Левински возьмётся за сериал о своём секс-скандале с Биллом Клинтоном

21:53 «Краснодар» проиграл «Порту» в своём дебютном матче в ЛЧ «Краснодар» на своём поле потерпел поражение от португальского «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

21:50 На всей территории Ачинского района снят режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.

21:48 Семёнов и Лешуков обыграли сербов на ЧЕ по пляжному волейболу Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков одолели сербов Лазаря Коларича и Стефана Басту в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

21:45 Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

21:41 Футболист сборной Англии Уэлбек перешёл в «Уотфорд» Футбольный клуб «Уотфорд» объявил о переходе нападающего сборной Англии Дэнни Уэлбека.

21:31 Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».

21:30 Певца Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве Певца Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал народный артист России Николай Тамразов.

21:19 США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Раабом.

21:15 СМИ: Футболист ЦСКА Чалов готов перейти в «Кристал Пэлас» Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов выразил готовность к переходу в английский «Кристал Пэлас».

21:07 Турция и США создадут центр для координации действий в Сирии Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте турецкого Минобороны.

21:00 Россиянки завоевали золото в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью Российские спортсменки Анастасия Петрова и Екатерина Хураськина выиграли эстафету на чемпионате Европы по современному пятиборью в британском Бате.

20:53 Красильников и Стояновский одержали вторую победу на ЧЕ по волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли голландцев Кристиана Варенхорста и Стефана ван де Вельде в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

20:50 В результате штурма резиденции Атамбаева пострадали 15 человек В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

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20:38 Офис USA Today эвакуировали после сообщения о вооружённом человеке Офис издания USA Today эвакуировали после поступившего ошибочного сообщения о вооружённом человеке.

20:35 В Архангельской области возбуждено дело после травмирования ребёнка в детсаду В Архангельской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка в детском саду, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

20:31 Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

20:30 Горбенко и Лихолетов уступили во втором матче на ЧЕ по пляжному волейболу Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов потерпели поражение от голландцев Александра Брауэра и Роберта Меувсена в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

20:27 В Свердловской области зафиксировано более 170 тысяч нарушений в местах ремонта дорог В Свердловской области с помощью камер фото- и видеофиксации выявили более 170 тыс. нарушений в местах ремонта, который ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает URA.RU.

20:19 СМИ: ЦСКА рассматривает футболиста «Крыльев Советов» в качестве замены Чалову Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

20:19 В Совфеде оценили слова Зеленского о «возвращении» Крыма Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

20:10 Советник Атамбаева отрицает сообщения о задержании экс-президента Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в своём доме в селе Кой-Таш, задержать его не смогли, сообщил его советник Фарид Ниязов в беседе с РИА Новости.

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19:56 Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.

19:54 СКА взял верх над «Локомотивом» на хоккейном турнире в Сочи Петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» на предсезонном хоккейном турнире в Сочи.

19:49 Женская сборная России по баскетболу вышла в 1/4 финала молодёжного ЧЕ Молодёжная женская сборная России обыграла Германию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу в чешском Клатови.

19:44 Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке.

19:41 Лямин и Мыськив выиграли второй матч на ЧЕ по пляжному волейболу Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив взяли верх над представителями Турции Муратом Гигиноглу и Волканом Гогтепе в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

19:32 Президент Киргизии Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

19:30 Юран назвал «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» Бывший нападающий «Порту» и сборной России по футболу Сергей Юран поделился ожиданиями от противостояния между португальской командой и «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

19:21 СМИ сообщили о пожаре в резиденции Атамбаева В резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева произошёл пожар, сообщает РИА Новости.

19:18 «Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Порту» Российский «Краснодар» определился со стартовым составом на первый матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с португальским «Порту».

19:12 Обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина лишили частного адвоката Гражданин России Евгений Никулин, обвиняемый в США в киберпреступлениях, был лишён частной юридической помощи.

19:10 Житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме Житель Башкирии спас двух детей во время пожара в частном доме, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

19:10 Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.

19:09 В Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века Церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве, сообщает НСН.

19:08 В Москве намерены отремонтировать бывший родильный приют XIX века В Москве планируют отремонтировать бывший родильный приют XIX века, входящий в архитектурный ансамбль больницы имени братьев Бахрушиных, сообщает НСН.

19:08 Бирлова и Уколова одержали первую победу на ЧЕ по пляжному волейболу Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова переиграли Лауру Калуори и Дуню Герсон из Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

19:08 Китай осудил санкционную политику США в отношении Венесуэлы Китай осудил последние внешнеполитические шаги США в отношении Венесуэлы, в том числе санкции Вашингтона против Каракаса и венесуэльских официальных лиц.

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19:01 Тарантино рассказал, почему приезжает в Россию Американский режиссёр Квентин Тарантино в беседе с kp.ru рассказал, почему приезжает в Россию.

19:00 В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из бюджета В Нижегородской области вынесли приговор по делу о хищении 22 млн рублей из регионального бюджета, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

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18:59 В Подмосковье рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность В Московской области рассказали о проверках учебных учреждений на пожарную безопасность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.

18:57 Путин проинформирован о событиях в Киргизии Российский лидер Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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18:49 Бывший замминистра культуры Пирумов освобождён по УДО Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако останется под стражей в рамках другого уголовного дела.

18:45 Дабижа и Рудых потерпели второе поражение на ЧЕ по пляжному волейболу Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли немкам Карле Боргер и Юлии Зуде в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

18:45 Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы сотрудничества двух стран после брексита. Об этом заявил Рааб по итогам своего первого визита в Вашингтон в качестве главы Форин Офис.