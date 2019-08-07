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Guardian: Левински возьмётся за сериал о своём секс-скандале с Биллом Клинтоном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новый сезон сериала телеканала FX Networks «Американская история преступлений» будет посвящён скандальной связи Моники Левински и Билла Клинтона, которая чуть было не привела к импичменту президента в конце 90-х. Как сообщает The Guardian, Левински согласилась стать одним из продюсеров картины — чтобы самостоятельно рассказать миру свою историю.
Guardian: Левински возьмётся за сериал о своём секс-скандале с Биллом Клинтоном
Reuters

Моника Левински станет продюсером нового сезона сериала «Американская история преступлений» (American Crime Story), который будет посвящён её скандальной связи с Биллом Клинтоном, занимавшим на тот момент пост президента США, и последующему расследованию в отношении главы Белого дома, сообщает The Guardian.

Над картиной, которая получит название «Импичмент», будет работать режиссёр Райан Мёрфи, выпустивший прошлые сезоны, повествующие о расследовании по делу американского футболиста О Джея Симпсона и об убийстве дизайнера Джанни Версаче. Левински сыграет Бини Фелдштейн, а Сара Полсон исполнит роль Линды Трипп, сотрудницы Белого дома, тайно записывавшей телефонные разговоры 22-летней бывшей стажёрки Левински с президентом, который был на 27 лет её старше.

Премьера сериала состоится в сентябре 2020 года. В основу сценария легла книга Джеффри Тубина «Всеобщий заговор: реальный секс-скандал, который чуть не погубил президента». Как сообщается, Мёрфи хотел заняться созданием фильма о Клинтоне ещё в 2017 году, но отложил работу над картиной, поскольку чувствовал, что без участия Левински проект был бы неполным.

Как признала сама Моника в интервью американским СМИ, она долго колебалась, но всё же решила воспользоваться возможностью самой рассказать свою историю, которую до неё описало множество других людей. По словам Левински, она хочет показать: то, что пережила она, происходит со многими другими — «люди, обладающие властью, зачастую мужчины, постоянно пользуются своими подчинёнными».

Генеральный директор телеканала FX Networks Джон Лэндграф заявил, что обращаться за консультациями к Биллу и Хиллари Клинтон создатели сериала не собираются.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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