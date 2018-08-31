«Больше чем дружба»: BuzzFeed рассказал, как общались Клинтон и Ельцин

В отличие от бесед действующих президентов России и США, содержание которых известно только им самим, во время переговоров Билла Клинтона и Бориса Ельцина высказывания за лидерами тщательно записывались, пишет BuzzFeed. Из рассекреченных недавно документов ресурс узнал, как Клинтон советовал похудевшему Ельцину больше есть, а российский президент называл их отношения не просто дружбой, а «совместным лидерством».

Никто не знает, как общаются между собой президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Когда в последний раз лидеры проводили личную встречу в Хельсинки, с ними за закрытыми дверьми были лишь переводчики. Однако не всегда переговоры между американскими и российскими лидерами проходили столь «неформально».



Как сообщает BuzzFeed, в четверг 30 августа были обнародованы рассекреченные документы, в которых содержатся записи личных бесед между экс-президентом США Биллом Клинтоном и его российским коллегой Борисом Ельциным. Сегодня этого лидера на родине обвиняют в чрезмерной мягкости как во внутренней политике, так и во внешней.



Тем не менее, как свидетельствуют стенограммы, в то время между, как они называли друг друга, Борисом и Биллом были весьма тёплые отношения. Портал отобрал несколько самых ярких цитат из диалогов двух лидеров, которые отражают значимые моменты в истории и в отношениях двух стран.



Так, во время своего переизбрания в 1996 году Ельцин признавал, что настоящую угрозу видит лишь в лице коммуниста Геннадия Зюганова, который «мог бы отменить реформы и свернуть приватизацию». Вспоминая Петра Великого, Екатерину II и Петра Столыпина, российский лидер жаловался, что реформы в его стране никогда не реализуются до конца. Однако в ответ на свои политические рассуждения Ельцин услышал от Клинтона замечание совсем другого характера: «Я заметил, что ты похудел. Тебе нужно есть хоть что-то». И тут уже российский президент вдался в подробности своего рациона, но о деле не забыл и позднее всё же попросил у американца $2,5 млрд на свою предвыборную кампанию.



В той же беседе, возвращаясь к коммунистам, Ельцин попытался убедить коллегу, что им верить нельзя: «Более половины из них фанатики, они бы всё уничтожили. А это бы вылилось в гражданскую войну. Они бы отменили границы между республиками. Они хотят вернуть Крым, даже поговаривают про Аляску». Впрочем, как подчёркивает портал, за возвращением Крыма стоит не Зюганов — это сделал Путин, спустя 18 лет после указанной беседы.



Ельцин признался, что кампания даётся ему нелегко в плане здоровья и что он устал. На это Клинтон возразил: «Я видел на фото, как ты танцуешь с девушками из группы, — выглядишь превосходно. Какая досада, что для меня в предвыборную кампанию никто подобных мероприятий не устраивает». BuzzFeed напоминает, что скандал с Моникой Левински всплывёт лишь через два года, но уже тогда руководители молодой стажёрки обеспокоились, что она слишком много времени проводит с президентом, и перевели её в Пентагон.



На выборах Ельцин победил, и затем настала очередь Клинтона переизбираться. Когда американский лидер позвонил российскому коллеге, чтобы поздравить его с победой, глава Кремля заверил: «Я высоко ценю, что на протяжении всей кампании до последнего дня ты говорил правильные вещи и не подавал неверных сигналов. Будь уверен, я сделаю то же самое и для твоей кампании. Никаких вмешательств в ваши внутренние дела не будет. Но глубоко в душе я знаю, кого я поддерживаю и кто, как я надеюсь, одержит победу на выборах». «Справедливости ради, стоит сказать, что Путин тоже отрицает вмешательство в выборы», — иронизирует портал.



Кроме того, президент Путин и президент Ельцин едины во мнении, что продвижение НАТО на восток — ошибка. В 1997 году на саммите в Хельсинки Ельцин настаивал, что расширение альянса не должно включать в себя бывшие советские республики, в особенности Украину.



В ту же встречу Клинтон сказал Ельцину, что на предстоящих переговорах с премьер-министром Индии тому следовало бы подтолкнуть Дели к налаживанию отношений с Китаем и Пакистаном: «Скажи индийскому премьер-министру, что если Россия и США сумели смягчить свою напряжённость, то Индия и её соседи тоже так могут». Что ж, «Индия всё ещё не слишком ладит с Пакистаном и Китаем, но теперь не ладят ещё и США с Россией», комментирует ресурс.



В том же году «лидер свободного мира» вновь обратил внимание на перемены во внешности российского президента, сравнив потерянные им 30 кг с потерей старых друзей. «Мой мозг работает быстро, и я бы сказал, что сейчас у меня больше энергии. Я немножко постарел. Но я не собираюсь отходить от наших договорённостей», — пояснил Ельцин. Клинтон ответил комплиментом: «Ты хорошо выглядишь». «Лучше бы мне это говорили женщины», — парировал российский лидер.



Ельцин убеждал Клинтона, что тот ведёт правильную политику в отношении России, и признавал, что дома многие обвиняют его в слишком тесных отношениях с США и называют «западником». «Время покажет, что ты был прав, — ответил американский президент. — Знаешь, Борис, мы ведь сейчас делаем историю. Убеждён, что через 20 лет, когда российская экономика будет процветать, люди будут вспоминать нас и говорить, что мы были правы, мы всё делали правильно. Просто надеюсь, что ты получишь признание, которого ты заслуживаешь, ещё при жизни, потому что ты проделал потрясающую работу, встав у руля своей страны в один из двух, может, трёх самых важных моментов российской истории».



«У нас с тобой, Билл, замечательные отношения — это больше чем дружба. Я бы назвал это совместным лидерством. Нам хватило твёрдости, смелости и упорства отречься от старых стереотипов и начать продвигаться вперёд, заключая соглашения о сокращении ядерных и традиционных видов вооружений», — добавил Ельцин.



Однако согласие не продлилось долго. В марте 1999 года Клинтон проинформировал Ельцина, что США и их европейские союзники собираются наносить авиаудары по Сербии Слободана Милошевича. Американский лидер упирал на то, что эта операция не должна вставать на пути России к процветанию, однако российский президент был настроен довольно решительно: «Бомбами разбрасываться легко. А вот длительные поиски конструктивного решения проблемы — другое дело. Но это единственный правильный подход, единственный правильный путь… Разумеется, мы и дальше будем с тобой общаться. Но такой заинтересованности и такой дружбы, какие у нас были раньше, больше не будет».



Как подчёркивает BuzzFeed, тогда Россия почувствовала, будто её предали, и многие считают это началом разрыва в отношениях между двумя странами. Возможно, именно из-за этого инцидента Россия «так негативно относится к западным интервенциям где бы то ни было».



Как Ельцин и обещал, общаться президенты не перестали. И в 2000 году российский лидер представил американскому коллеге «обстоятельного и сильного» человека, который сможет поддерживать хорошие отношения с международными партнёрами, — кандидата на пост президента России Владимира Путина.



«Остальное, как говорится, — российско-американская история», — резюмирует ресурс.