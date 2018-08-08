Американский журналист: Россия — наш друг, иначе она бы нам всё не прощала

Россия — друг США, но не в том смысле, в котором это представляют американские ультраправые, пишет на страницах Foreign Policy Journal журналист Дэвид Свонсон. По мысли Свонсона, Москва не может не быть другом Америки просто потому, что она на протяжении новой и новейшей истории мирилась с агрессией США, не отвечая на неё.

Оказавшись в России в прошлом мае, в то самое время, когда в его родном городе Шарлотсвилле проводили митинг «фашисты», американский журналист Дэвид Свонсон спрашивал у своих российских друзей, почему радикалы на том митинге кричали: «Россия — наш друг». Как отмечает автор в своей статье для интернет-издания Foreign Policy Journal, некоторые из его собеседников изрядно удивлялись, услышав такое: они говорили, что, поскольку в России никогда не было рабства, она не может быть другом людям, размахивающим флагом Конфедерации. Россияне воспринимали этих людей как сторонников рабства — тем паче, что этим же флагом пользовались в качестве символа и украинцы с антироссийскими взглядами, поясняет читателям журналист.

По мнению Свонсона, американские ультраправые, кричавшие о дружбе с Россией, вряд ли думали о рабстве или крепостничестве — скорее, они верили в высказанные тогда либералами в адрес Москвы и демократами в США обвинения в том, что она помогла Дональду Трампу стать президентом, и им это пришлось по душе. Кроме того, нацисты, вероятно, воспринимали Россию в качестве «белого» соратника по белому шовинизму, предполагает журналист.

Как пишет автор, тезис о том, что Россия на самом деле является для Соединённых Штатов другом — пусть и совсем в ином смысле, чем думают американские нацисты, — действительно можно попытаться доказать. При этом, сразу же оговаривается Свонсон, он вовсе не считает российское правительство «непорочным» ни на данный момент, ни вообще когда-либо в истории, и к тому же ему уже приходилось конфликтовать с представителями власти: так, в 2015 году, он публично отказался «публиковать под своим именем пропаганду» по заказу российского Минобороны, а местные СМИ неоднократно вырезали из написанных им материалов критику в адрес России и, наоборот, выпячивали в них критику в адрес США (пусть они и позволяют критикам своей страны гораздо больше, чем их американские коллеги — недовольным внешней политикой США). Дело просто в том, что данный тезис гнетёт своими масштабами, однако его все старательно игнорируют, поясняет журналист.

В 1917, когда США и Россия ещё сражались в Первой мировой в качестве союзников, а в России уже бушевала Гражданская война, Вашингтон спонсировал именно контрреволюционеров; в 1918 году американцы отправили войска в Мурманск, Архангельск и Владивосток, попытавшись свергнуть новое российское правительство и отказавшись от этого лишь к 1920-му, напоминает Свонсон. Об этом мало кто сейчас помнит в самих Штатах, а вот в России не забыли, отмечает он.

Угроза со стороны коммунистов как людей, которые «служили примером — пусть и с большими изъянами — того, как нужно отбирать богатства у олигархов», стала одним из факторов, определявших внешнюю политику США с 20-х годов XX века, и оставалась им даже через много лет после окончания Второй мировой, продолжает журналист. Сенатор и будущий президент Гарри Труман во время войны планировал помогать СССР в случае, если будет побеждать Германия, и Германии, если верх будет одерживать СССР, чтобы обе стороны понесли как можно большие потери, — и он был далеко не единственным американским политиком, выступавшим за подобную стратегию.

Сенатор Роберт Тафт заявлял, что победа фашизма была бы предпочтительнее победы коммунизма, и эту точку зрения разделяли многие американские генералы. Американский бизнес помог создать фашистскую Германию: без помощи со стороны IBM, General Motors, Ford, Standard Oil и других американских предприятий на протяжении всей войны немецкие нацисты не смогли бы сотворить то, что сотворили, и это не говоря уже о том, что американцы отказывались бомбить фабрики собственных компаний в Германии и даже выплачивали им компенсации, если случайно наносили им ущерб, перечисляет автор.

Советские войска переломили ход войны под Москвой и начали вытеснять немцев со своей земли ещё до того, как США вступили в войну*, и руководство СССР «заклинало» Вашингтон атаковать Германию с запада ещё с этого момента и вплоть до лета 1944-го — то есть на протяжении двух с половиной лет. США и Великобритания хотели, чтобы «большую часть убийств и смертей тащили на себе русские» — как, собственно, и произошло, — но при этом не хотели, чтобы Советский Союз заключил новый пакт с Германией или единолично захватил над ней контроль, а потому договорились, что любая разгромленная страна должна будет сдаваться всем союзникам. В Москве возражать не стали, подчёркивает автор.

Однако после войны США и Великобритания полностью отрезали Италию, Грецию, Францию и другие страны от советского влияния — они запрещали коммунистические движения и партии, затыкали рты левым противникам нацизма и повторно устанавливали там правые правительства, что, например, итальянцы называли «фашизмом без Муссолини», говорится в статье. США также «забывали» на территории различных европейских государств своих шпионов и террористов, которые должны были бороться с коммунистическим влиянием, пишет Свонсон.

Бомбардировка Дрездена американскими и британскими силами, которую изначально планировали организовать в первый день Ялтинской конференции между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным, стёрла этот город с лица земли, уничтожив его архитектуру и мирных жителей — и по всей видимости, эта операция была «актом устрашения», адресованным именно Москве, предполагает автор. Затем США создали и сбросили на Японию ядерные бомбы, и это решение было по большей части принято для того, чтобы Япония сдалась только США без СССР, а также чтобы вновь пригрозить Москве, убеждён он.

Сразу же после капитуляции Германии Черчилль предложил применить нацистскую армию для общего нападения на Советский Союз — страну, которая только что вынесла на себе большую часть усилий для победы над нацизмом, напоминает журналист. Это предложение не было спонтанным: ранее США уже добились капитуляции отдельных немецких подразделений, сохраняли эти войска в боеготовности и выведали у немецких генералов причины их поражения в битве против СССР. За скорейшее нападение на Советский Союз выступали американский генерал Джордж Паттон, а также сменивший Гитлера на посту лидера Германии адмирал Карл Дёниц, американский дипломат и разведчик Аллен Даллес и Управление стратегических служб — предшественник ЦРУ, отмечает автор. По мнению Свонсона, Даллес добился мира с Германией в Италии, чтобы отрезать эту страну от Москвы, и сразу же принялся саботировать демократические движения в Европе и возвращать к власти бывших немецких нацистов, также привлекая их к участию в планировании войны против Советского Союза.

Война в итоге случилась, но она оказалась холодной. США активно работали над тем, чтобы западно-германские компании быстро восстановились, но при этом не платили репараций Советскому Союзу. Хотя СССР и был готов покинуть такие страны, как Финляндия, нужда в буферных государствах между собственной территорией и Европой — которая только крепла по мере эскалации холодной войны — заставила его остаться, пишет автор.

Во время холодной войны одним из главных источников доходов для американских оружейников и киноделов стала ложь о советской угрозе, превосходстве СССР в ядерном арсенале и «русских танках в Корее» — а для многих других регионов эта ложь обернулась угрозой войны, рассуждает журналист. США втянули Москву в Афганскую войну и вооружили её противников. Вашингтон регулярно мешал исходившим зачастую от Советского Союза инициативам по ядерному разоружению и дипломатическому урегулированию спорных вопросов: когда Эйзенхауэр и Хрущёв, казалось, вот-вот должны были поговорить о мирном сосуществовании, над СССР был сбит американский шпионский самолёт — сразу после того, как имевший к этому самолёту отношение американец стал перебежчиком и перебрался в Советский Союз. Когда же идеи о мире появились у Джона Кеннеди, он был убит, а убийцей был тот самый американец-перебежчик — Ли Харви Освальд, подчёркивает Свонсон.

После воссоединения Германии США и их союзники обещали Москве, что НАТО не будет расширяться, — однако альянс очень быстро стал двигаться на восток, отмечается в материале. Тем временем Вашингтон открыто хвалился тем, что вмешался в выборы в России и установил в ней коррумпированный капиталистический режим во главе со своим ставленником Борисом Ельциным. НАТО превратилось в «агрессивного зачинщика военных конфликтов по всему миру» и дошло уже до самых российских границ, а США стали размещать там свои ракеты, возмущается автор. Запросы Москвы на вступление в НАТО и европейское сообщество Западом просто игнорировались: Россию было решено оставить в положении главного врага, даже в отсутствие коммунизма и даже когда она уже не представляла никакой угрозы и не совершала враждебных действий, констатирует журналист. Когда Россия подарила США мемориал жертв терактов 11 сентября 2001 года, Штаты его практически «спрятали», и американские СМИ так мало об этом сообщали, что большинство людей даже не знают о его существовании или считают эту историю фальшивкой.

Когда Россия предлагала заключить договора о космических вооружениях, деятельности в киберпространстве или ядерных ракетах, США всякий раз отказывались от таких шагов, отмечает Свонсон. На тот факт, что Россия поддержала соглашение с Ираном, никто просто не обратил внимания. Обама и Трамп выдворяли российских дипломатов. Обама также поспособствовал осуществлению переворота на Украине, а Трамп начал поставлять оружие новому правительству этой страны, в котором есть нацисты. Обама попытался добиться свержения сирийского президента, а Трамп расширил масштаб американских авиаударов по этой стране, в результате чего пострадали в том числе и российские войска. Наконец, Трамп обвиняет Россию — «единственную из стран-союзниц, которая не оккупирует Германию до сих пор», — в том, что она подчинила себе Берлин, пытаясь таким образом не дать Москве продавать туда свои углеводороды, вновь перечисляет автор.

Россию обвиняют и заранее, до предоставления доказательств, считают виновной в том, что она сбила гражданский авиалайнер, «агрессивно» летает рядом с американскими самолётами недалеко от своих границ, «завоевала» Крым посредством народного голосования, отравила людей в Англии, до смерти замучила человека в тюрьме и, конечно же, «взломала» американские выборы — что, даже если будут представлены какие-то доказательства, всё равно будет гораздо менее серьёзной вещью, чем то, что делает в США Израиль, и то, что США делают во многих других странах, пишет журналист. И когда все эти обвинения озвучиваются, нередко можно услышать, как россиян называют «коммуняками», хотя коммунизм давно повержен, отмечает автор.

«Так какое же отношение всё это имеет к тому, что Россия — наш друг, спросите вы? — подытоживает Свонсон. — А простое: со всем этим дерьмом не стал бы мириться никто, кроме друга».