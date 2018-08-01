Fox News: молодые американцы любят социализм, пока не столкнулись с реальностью

Социалистические идеи всё глубже проникают в американские колледжи и школы, констатирует Fox News. По мнению консервативного политического деятеля Кэбота Филлипса, молодёжь особенно тяготеет к левым взглядам, потому что ещё не платит налогов, не ценит преимуществ свободного рынка и не знает об исторических грехах социализма.

Мы сталкиваемся с этим постоянно. Но я всегда поражаюсь тому, как они гордятся собой. Как будто они всё сделали правильно. Хотя они даже не знают, что делают и что поддерживают.



КЭБОТ ФИЛЛИПС, медиадиректор CampusReform.org: Поддерживать социализм сейчас модно. Потому что в пропагандистской битве победили левые. Их ведь считают толерантными, непредубеждёнными и сострадательными. И каждый, кто признается… Если молодой человек говорит, что поддерживает капитализм и свободный рынок… Эти слова ругательные! Про вас подумают, что вам нет дела до бедных и вас интересует лишь одно: чтобы богатые оставались богатыми. В этом споре левые победили, утверждая, что социализм свободен от предубеждений. А молодёжь, к сожалению, не знает фактов о настоящих последствиях (социализма. — ИноТВ) и о том, что он делает в мире.



Я также видел статистику, Кэбот… Хорошо согласованные действия позволили социалистам внедрить (свои идеи. — ИноТВ) не только в колледжи, но теперь ещё и в старшие классы школы. В значительной степени. Кто бы за этим ни стоял, кто бы ни тратил на это — какая ирония! — большие деньги, похоже, что со временем это приносит им хорошие результаты.



КЭБОТ ФИЛЛИПС: Так и есть. И это уже не повод для смеха. Сначала реакция была такая: «Ха-ха! Социалист!» Но теперь уже всё серьёзно. Поколение конца XX века, наиболее склонное поддерживать социалистическую политику, — теперь самая крупная категория избирателей. И они идут голосовать, имея обо всём этом искажённое представление.



И я думаю, что причина также в демонизации успеха в Америке. Особенно это характерно для моего поколения. Если кто-то богат или успешен, про него теперь всегда думают, что для достижения успеха он угнетает простого человека. По их мнению, если одному хорошо, то другому обязательно плохо. И они убеждены, что надо не подражать богатым в достижении успеха, а утянуть их вниз, на свой уровень, чтобы все увязли в посредственности. В этом суть социализма. И, к сожалению, богатство и успех они считают априори несправедливыми.



Что же этому противопоставить? Кроме трудных жизненных уроков, которые многим людям, родившимся в конце XX века, возможно, придётся усвоить в ближайшее десятилетие? Особенно когда им присвоят рейтинг кредитоспособности…



КЭБОТ ФИЛЛИПС: Думаю, главным контраргументом будет столкновение с реальностью. Социализм популярнее всего среди молодёжи, и не без причины. Ведь молодёжь — это не те, кто платит налоги. Легко поддерживать студенческие займы, долговую амнистию, бесплатное высшее образование и обязательный прожиточный минимум, когда за это платите не вы. Думаю, уплата налогов станет для них первым шагом.



Кроме того, я думаю, потребуются меры в образовательной сфере. Мы должны заменить многие смехотворные курсы такими обязательными предметами, как гражданское право, управление, история. Думаю, когда люди узнают больше о том, что делал социализм в истории… Когда мы начнём уделять всему этому первостепенное внимание, люди, возможно, начнут понимать, что он делал…



Ну разве не великолепный парадокс: именно богатейшие представители американской молодёжи недолюбливают капитализм, даже не понимая той альтернативы, за которую ратуют?



КЭБОТ ФИЛЛИПС: И многие не понимают, что своими успехами они обязаны той свободе, которую даёт им свободный рынок. Они могут попробовать свои силы, и государство не будет им мешать. Думаю, среди молодёжи гораздо больше тех, кто придерживается консервативных взглядов на экономику. Просто они пока этого не понимают. И когда они наконец получат то государственное регулирование, которого требуют, они поймут, насколько сложнее им стало заниматься бизнесом, насколько сложнее подняться. Так что повторюсь: я считаю, что при столкновении с реальностью их взгляды начнут меняться. Но социализм действительно на подъёме, и мы должны следить за ситуацией.



Это сумасшествие.



Дата выхода в эфир 30 июля 2018 года.