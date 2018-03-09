Обозреватель Washington Post: Америке стоит дать социализму шанс

«Пора попробовать социализм», — к такому выводу пришла обозреватель The Washington Post Элизабет Брюниг. В своей статье Брюниг отмечает, что капитализм приводит американцев к моральной деградации. Обозреватель выражает надежду на то, что история не закончилась вместе с холодной войной и «демократический социализм» в США ещё возможен.

В эпоху Трампа американцы одновременно верят в то, что либеральная капиталистическая демократия обречена на успех, и в то, что сейчас эта демократия терпит самые прискорбные неудачи, констатирует Элизабет Брюниг на страницах The Washington Post.



Как отмечается в статье, либералы в США зачастую верят, что «конец холодной войны ознаменовал конец истории» и что дальше будет только «непрестанный подъём либерально-демократического социализма в западном стиле». По словам исследователя Марка Фишера, сейчас «легче представить себе конец света, чем конец капитализма».



В то же время автор статьи говорит об «отчётливом чувстве», что что-то в американской экономической и общественной жизни «пошло наперекосяк» — и это чувство трудно совместить с уверениями администрации Обамы в том, что «Америка уже великая».



Либеральные мыслители — «ошеломлённые» и «напуганные» приходом Трампа в Белый дом — предлагают «приручить национализм, насколько это в наших силах» и решать проблемы общества с помощью «самокритики и самопознания». Они жалуются на «атомизацию, жестокую конкуренцию и подозрительность» соотечественников, но при этом, по словам Элизабет Брюниг, не допускают и мысли о том, что причина всех этих зол в самом капитализме.



Капитализм, рассуждает автор статьи, культивирует «ярый индивидуализм, эгоистичное пренебрежение к другим, обиду в том случае, если ты вкладываешь больше, чем получаешь». При этом данная идеология «превращает любые отношения в обмен, в котором можно всё подсчитать».



«Тела, время, энергия, творчество, любовь — всё становится товаром, подлежащим оценке и продаже, — сетует обозреватель. — Царит отчуждённость. Нет места долгому созерцанию, общественная нравственность мало кого волнует, всё рушится, сводясь к уровню атомизированного индивида».



По словам Брюниг, капитализм «враждебен всему лучшему, что есть в либерализме», и эта критика не нова: то же самое говорили и первые социалисты. «То, что и капитализм, и либеральное правление с тех пор изменились, а критика осталась, наводит на мысль о её (критики. — ИноТВ) фундаментальной правоте», — говорится в статье.



Журналистка просит не путать её с теми, кто «ностальгирует по тоталитаризму». Её идеал — «демократичный» социализм, при котором труд «перестал бы быть товаром». Брюниг рассчитывает, что при таком строе неравенство будет преодолено, а капитал перестанет «держать мёртвой хваткой политику и культуру».



«Не думаю, что мы уже достигли конца истории, а значит, у нас по-прежнему есть шанс придать будущему желанную форму, — размышляет обозреватель. — Предлагаю этим шансом воспользоваться».