Truthdig: мировые элиты превратили соцсети в «Полицию мыслей»

Сегодня под предлогом борьбы с терроризмом социальные сети и поисковые системы активно блокируют «нежелательный контент». Однако в итоге под давлением капиталистических элит аудитория лишается доступа к ресурсам антивоенной и прогрессивной направленности, к ресурсам, предоставляющим другую точку зрения, таким как RT или Sputnik, пишет в статье для Truthdig известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии и ведущий шоу On Contact на RT America Крис Хеджес.

Отмена сетевого нейтралитета и внедрение такими компаниями, как Facebook, Google, YouTube и Twitter, специальных алгоритмов для отвлечения своей аудитории от контента прогрессивной и левацкой направленности вместе с «демонизацией» иностранных журналистов, которые пытаются пролить свет на преступления «корпоративного капитализма» и империализма, дали «корпоративному государству возможность уничтожить свободу слова», утверждает лауреат Пулитцеровской премии в области журналистики Крис Хеджес в своей статье для Truthdig. А любое государство, которое саккумулировало достаточно сил, не преминёт воспользоваться такой возможностью.

Хеджес уверен, что сегодня люди должны объединиться в борьбе с цензурой, пока у них всё ещё есть право голоса. Не зря бьёт тревогу и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, утверждающий, что будущее человечества станет «борьбой между людьми, контролирующими машины, и машинами, контролирующими людей», «между демократизацией средств коммуникации и захватом средств коммуникации искусственным интеллектом». Сегодня Google, Facebook, а также, к примеру, их китайские аналоги прочно связаны с элитой, и, начиная всё более активно прибегать к ресурсам искусственного интеллекта, они обретают всё больше власти, которая в будущем рискует стать «экзистенциальной угрозой» для всего человечества.

В конце апреля — начале мая прошлого года портал World Socialist Web Site, позиционирующий себя как троцкистский ресурс, обличающий преступления капитализма и освещающий проблемы рабочего класса, констатировал резкий спад аудитории. Эта тенденция продолжилась и в июне. В общей сложности число посетителей, перешедших на сайт через поисковики, сократилось на 75%. С похожей ситуацией столкнулись и такие ресурсы, как Consortium News, Global Research и сам Truthdig.

Сокращение аудитории этих сайтов пришлось на период введения Google специальных алгоритмов для борьбы с «фейковыми новостями», объясняет автор. Как утверждает компания, таким образом она выводит в топ «более надёжный контент» и исключает «заведомо дезориентирующую, низкокачественную, оскорбительную или непосредственно ложную информацию». Но очень скоро стало очевидно, что под предлогом борьбы с «фейковыми новостями» Google, Facebook, YouTube и Twitter пытаются запретить доступ к сайтам, поддерживающим левые взгляды.

Недавно начальник департамента глобальной политики управления Facebook Моника Бикерт заявила американским сенаторам, что в компании действует служба безопасности на 10 тыс. сотрудников, 7,5 тыс. из которых занимаются «оценкой, возможно, нарушающего правила контента». К концу 2018 года Facebook надеется удвоить число сотрудников этой службы — до 20 тыс. Руководство соцсетей нередко работает с американскими спецслужбами. «Эта армия цензоров и есть наша «Полиция мыслей», — комментирует Хеджес, вспоминая сюжет антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Среди прочих в службе безопасности Facebook действует «группа по борьбе с терроризмом», состоящая из бывших сотрудников разведслужб, правоохранительных органов и юристов, уже работавших в данной сфере. Как заверила Бикерт, компания не ждёт, пока «злоумышленники опубликуют свой контент», — с помощью искусственного интеллекта Facebook автоматически отсеивает нежелательный контент ещё до того, как его смогут увидеть другие пользователи.

Эрик Шмидт, который в этом месяце оставит пост руководителя холдинга Alphabet, владеющего Google, признал, что компания разрабатывает алгоритмы, чтобы не показывать материалы российских новостных ресурсов RT и Sputnik в топах результатов поиска, «что, по сути, является блокировкой» этих ресурсов. Американский Минюст вынудил RT America, на котором Хеджес ведёт шоу On Contact, «дающее возможность высказаться противникам империализма и капитализма», зарегистрироваться как иностранный агент. Google убрал RT из своей выборки популярных каналов Google Preferred на YouTube, а Twitter отказался размещать рекламу указанных российских ресурсов.

Но речь идёт о «глобальной цензуре», подчёркивает журналист. В Германии власти штрафуют соцсети за «предположительно сомнительный контент», а во Франции президент Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы вообще убрать «фейковые новости» из интернета. Facebook и Instagram заблокировали аккаунты чеченского лидера Рамзана Кадырова, потому что он оказался в санкционных списках США. Facebook в сотрудничестве с израильским правительством удалил более 100 аккаунтов палестинских активистов. Это какой-то «зловещий марш в направлении оруэлловского мира Полиции мыслей, новояза и мыслепреступлений».

Хеджес приводит цитату из «1984»: «Неужели вам непонятно, что задача новояза — сузить горизонты мысли? В конце концов, мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты… С каждым годом всё меньше и меньше слов, всё уже и уже границы мысли».

Нет больше веры корпоративному капитализму, глобализации, свободному рынку и оправдывающей всё это идеологии неолиберализма, настаивает автор статьи. Передача власти в руки больших корпораций и банков не решила мировых проблем и не повысила уровень жизни. Эта идеология стала лишь прикрытием для жадности элит, которые сегодня контролируют большую часть мировых богатств.

Эти элиты, называя критиков и недовольных «иностранными агентами, работающими на Россию, стремятся отвлечь внимание от реальных причин недовольств — огромного социального неравенства». Элитам просто нечем ответить критикам империализма и корпоративного государства, поэтому единственный выход — заставить недовольных молчать. Как отмечают в World Socialist Web Site, в условиях возросшего интереса среди молодёжи, трудящихся к понятиям равенства и социализма, по сути, блокируя в поиске по ключевым словам этот сайт, элиты пытаются ввести «карантин» между ресурсом и теми, кто может захотеть получить к нему доступ.

«Из моста Google превращается в преграду, стража, блокирующего доступ к нашему сайту», — заявил глава World Socialist Web Site Дэвид Норт во время совместного вебинара с Крисом Хеджесом. Интернет — очень могущественный инструмент, который мог бы объединить рабочих по всему миру в борьбе с империализмом. И, как прекрасно понимают элиты, контроль над таким инструментом очень важен для утаивания нежелательной информации и подавления брожения мыслей.

Что такое империализм? Это неспособность одной страны решить свои проблемы в пределах собственных границ, которая толкает её к внешним завоеваниям. Это и происходит сегодня в США, но в условиях войны демократия выжить не может. Такова реальность капитализма, которая с каждым днём становится всё мрачнее, и единственной альтернативой ей представляется социалистическая революция. Рабочий класс готов принимать информацию, которую им не дадут в университетах, — предоставить её должны соответствующие ресурсы, чтобы трудящиеся поняли, что следует делать. И для этого нужен свободный интернет, подчеркнул Норт.