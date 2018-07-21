AT: лидеры США встречались с «тиранами» и раньше, но предателем почему-то сделали только Трампа

Американские левые, ополчившиеся на Дональда Трампа из-за его поведения на встрече с Владимиром Путиным, по всей видимости, плохо знают историю своей страны, полагает колумнист American Thinker Джек Хеллнер. Как напоминает читателям Хеллнер, президенты США много раз встречались с «тиранами», в том числе и из Москвы, но никто не обвинял их в «измене» и не порицал как опасных глупцов.

После встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, американская пресса разразилась многочисленными статьями, сдобренными эпитетами вроде «постыдный», «предательский» и «позорный», пишет обозреватель American Thinker Джек Хеллнер. Как подчёркивает журналист, «СМИ, и вместе с ними демократы, ведут себя так, будто президент Трамп стал первым лидером страны, повстречавшимся с тираном и попытавшимся наладить с ним отношения» — а это «отвратительно», поскольку показывает, «как плохо они знают историю».

По какой-то причине американские левые позабыли, что предшественник Трампа Барак Обама также встречался с президентом России, а кроме того — с лидерами Ирана и Кубы, и заключал с ними соглашения, пишет Хеллнер. При этом, ядерная сделка Обамы с Тегераном была куда опаснее попыток Трампа наладить общение с Владимиром Путиным — однако СМИ и демократы Обаму нахваливали, напоминает автор.

Кроме того, в 2012 году Обама заявил тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву, что после своего переизбрания сможет проявить «большую гибкость» в отношениях с Россией, и его слова из-за ненароком включённого микрофона стали достоянием общественности — и тем не менее, американская пресса почему-то не стала разбираться, что же президент хотел предложить Москве и почему он делал это втайне от общественности и конгресса, говорится в статье. «Это показывает, что теперешнее негодование так же фальшиво, каким всегда был сюжет о сговоре с Россией», — убеждён Хеллнер.

В США практически все говорят о том, что Трампу следовало не вести с Россией переговоры, а во всеуслышание её осудить — однако Обама в 2017 году, ещё будучи президентом, говорил, что публичное порицание Путина не принесёт ничего хорошего, продолжает автор. «Если даже Обама знал, что этим не добьёшься ничего хорошего, почему все ведут себя так, будто Трампу следовало это сделать?», — вопрошает журналист.

Трампу вменяют в вину и то, что члены его избирательного штаба встречались с россиянами до его победы на выборах, и то, что он проводил встречу с Путиным, не имея формальной повестки, пишет Хеллнер. Между тем, советники президента США Джимми Картера встречались с советскими гражданами во время предвыборной кампании 1976 года, но его не обвиняли в сговоре, а президент Джон Кеннеди в 1961-м провёл неформальные переговоры с «тираном» Никитой Хрущёвым без чёткой повестки, и его за это не осуждали, перечисляет он.

Президент Гарри Труман встречался с «тираном и зачинщиком массовых убийств» Иосифом Сталиным и называл последнего «честным, но чертовски умным» — и никто не обвинял его в «измене» за подобные комплименты так, как Трампа обвиняли за похвалу в адрес Путина, отмечает автор. Президент Ричард Никсон в 1972-м провёл встречу с Мао Цзедуном, и даже левые считают эти переговоры одним из главных достижений Никсона на посту, пишет он.

Наконец, президент Рональд Рейган и вовсе много раз проводил встречи с советскими лидерами — и сумел завершить холодную войну и уничтожить Берлинскую стену, напоминает Хеллнер. СМИ и демократы, впрочем, называли Рейгана «глупым и опасным» — то есть, относились к нему так же, как сейчас — к Трампу, подчёркивает он. «Приёмы у них всегда одни и те же. Факты не имеют значения. Что лучше для Америки — не столь важно. Демократы просто хотят вернуть себе власть», — возмущается автор.