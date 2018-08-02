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Американский историк: попытки повторить «манёвр Киссинджера» пока не помогли Трампу разобщить Россию и Китай

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Президент Трамп и некоторые стратеги из его администрации пытаются примириться с Россией, чтобы усилить давление на Китай — но пока это не работает, пишет американский историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg. По его мнению, сила взаимного притяжения России и Китая сейчас гораздо мощнее тех сил, которые их разделяют. И если Америка твёрдо настроена разобщить их, ей придётся заплатить астрономическую цену, отмечается в статье.
Американский историк: попытки повторить «манёвр Киссинджера» пока не помогли Трампу разобщить Россию и Китай
Reuters

В ходе своего визита в Китай в 1971 году Генри Киссинджер смог не только положить конец разрыву между Вашингтоном и Пекином, который длился почти четверть века, но и совершить «чрезвычайно удачный дипломатический ход», разобщив главных врагов Америки: Китай и Советский Союз. Тем самым Киссинджер совершил настоящий переворот в международных отношениях, вернув Америке её стратегические преимущества. И сегодня американская администрация вновь задумывается о том, чтобы повторить «манёвр Киссинджера», пишет профессор истории Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

Однако на этот раз Трамп стремится «расположить к себе» Россию, чтобы затем настроить её против «всё более могущественного Китая», говорится в статье. На первый взгляд, эта «геополитическая логика» кажется безупречной, отмечает автор: «Эти страны представляют величайшую опасность для американского влияния и для стабильности ведомой США международной системы. Они параллельно проводят кампании по созданию собственных сфер влияния, ослабляют американские альянсы и партнёрства, а также демонстрируют свою силу на мировой арене». Однако в реальности, по его мнению, повторить «манёвр Киссинджера» Вашингтон сможет лишь тогда, когда ситуация на мировой арене «существенно улучшится, но одновременно и существенно ухудшится».
 
Необходимо помнить, что в прошлом Россия и Китай гораздо чаще соперничали между собой, чем сотрудничали, и вели друг с другом «как холодные, так и горячие войны», поэтому они рано или поздно вновь начнут конфликтовать, поясняет Брэндс: «Они и сегодня остаются соперницами, ведя борьбу за влияние в Центральной Азии и других регионах. Исторический опыт указывает на то, что эти огромные, амбициозные страны с общей границей на тысячи километров со временем выступят друг против друга. И они знают об этом». В то же время Америке, по его мнению, не помешало бы сейчас уменьшить количество своих «врагов» на мировой арене, поскольку она «очень быстро приближается к стратегическому банкротству», когда окажется уже не в состоянии выполнять взятые на себя глобальные обязательства.
 
Если Вашингтону удастся достичь новой «разрядки напряжённости» в отношениях с Россией, это уменьшит военное бремя в Восточной Европе, где американский оборонный потенциал испытывает огромное напряжение, говорится в статье. Поэтому «умная администрация», как считает историк, сейчас должна была бы всеми силами избегать одновременной конфронтации с Россией и Китаем — а возможно, даже пошла бы на создание стратегического партнёрства с Москвой, чтобы ослабить более серьёзную и долговременную угрозу со стороны Пекина.
 
По сути дела, именно это много лет назад сделали Киссинджер и Никсон, просто России и Китаю тогда отводились прямо противоположные роли, напоминает Брэндс: «Наблюдая за явной враждебностью и усиливающимся противостоянием между Китаем и СССР, администрация Никсона начала налаживать отношения с более слабой стороной — Пекином, чтобы создать противовес более сильной стороне — Москве». В 1970-х и 1980-х годах американское руководство постепенно превратило эти отношения в неофициальный альянс, нацеленный на сдерживание и ослабление советского влияния. «Мы можем работать совместно, чтобы общими силами справиться с сукиным сыном», — сказал Мао в 1973 году Киссинджеру, и США именно так и поступили, постепенно расширяя своё сотрудничество с Китаем в дипломатической, экономической, разведывательной и даже военной сферах, говорится в статье.
 
Стратегические выгоды от такого поворота оказались колоссальными, подчёркивается в статье. В Советском Союзе вызвал огромную обеспокоенность тот факт, что США создают «новую стратегическую расстановку сил в международной политике в Азии и в мире в целом», по словам одного кремлёвского чиновника той поры. «Треугольная дипломатия» Киссинджера поставила СССР перед трудной дилеммой, поскольку ему пришлось противостоять «двум мощным, вступившим в обоюдный сговор противникам», и всё это во многом способствовало «последующей победе Запада в холодной войне», полагает Брэндс.
 
По его мнению, именно эту аналогию имеют в виду стратеги из администрации Трампа, которые выступают за «примирение с Россией» и видят в этом средство усилить давление на Китай. Но в реальности эта аналогия пока не действует, поскольку сила «взаимного притяжения» России и Китая сейчас гораздо мощнее тех сил, которые их разделяют, подчёркивается в статье. Если в конце 1960-х годов Советский Союз и Китайская Народная Республика яростно соперничали за «лидерство в коммунистическом мире», что чуть не привело их на грань ядерной войны, то сегодня Москва и Пекин прекрасно уживаются друг с другом и активно сотрудничают, отмечает автор. Они занимаются совместной разработкой военной техники, проводят общие военные учения в «горячих точках от Южно-Китайского моря до Балтики», сообща продвигают «авторитарные нормы глобального управления» (в частности, идею «суверенитета в интернете»), а также «укрепляют самовластие» в разных странах, от Казахстана до Венесуэлы, пишет Брэндс.
 
Как считает американский историк, нынешнее сотрудничество России и Китая подкрепляет их стремление «подорвать международный порядок во главе с США», который мешает им наращивать собственное влияние и престиж, а также поскольку правящие в этих странах «автократические режимы» усматривают серьёзную идеологическую угрозу своему существованию со стороны американской «демократической сверхдержавы». Ещё с 1990-х годов российское и китайское руководство ведёт разговоры об официальном формировании «стратегического партнёрства» в противовес «американскому превосходству», и похоже, что на сегодняшний день такое партнёрство уже действует, говорится в статье.
 
Однако любая дипломатия — это «искусство поиска благоприятных возможностей в трудной ситуации», и Америка всё же в состоянии «сломать эту ось самовластия», проводя менее враждебную политику по отношению к Путину, полагает автор. Хотя за это, по его мнению, Вашингтону придётся заплатить «астрономическую цену». В конечном итоге Китай представляет гораздо более серьёзную угрозу американским интересам, поскольку обладает огромным экономическим и военным потенциалом. Но если говорить о краткосрочной перспективе, то Владимир Путин доказал, что он «более опасный и деструктивный игрок», поэтому американцам придётся согласиться на множество уступок, чтобы убедить его «остановить наступление на ослабленный Запад» и начать проявлять враждебность по отношению к своему китайскому партнёру на Востоке.
 
И это не будет обмен «Украина за Сирию», которому отдают предпочтение некоторые чиновники из администрации Трампа (подразумевая, что Вашингтон отменит антироссийские санкции, а Москва окажет содействие в Сирии в рамках борьбы с терроризмом), — наверняка потребуется намного более обширный пакет уступок, компромиссов и договорённостей, предупреждает Брэндс. В частности, речь идёт о демонтаже «сил и средств противодействия российской агрессии», которые НАТО сейчас размещает в Восточной Европе и в Прибалтике. Но подобные уступки ещё больше ослабят структуру американских альянсов, которые и без того не могут оправиться от «нанесённых Трампом ударов» на встрече «семёрки» в Канаде и на саммите НАТО в Брюсселе, отмечается в статье: «Вполне может получиться так, что ради спасения международной системы Америке придётся разрушить некоторые её элементы».
 
Это ещё не означает, что у Америки никогда не появится возможность включить Россию в состав «антикитайской коалиции», прогнозирует американский историк: «Но чтобы сделать это, необходимы будут серьёзные изменения как в лучшую, так и в худшую сторону». С одной стороны, та «угроза», которую Россия ощущает со стороны Китая, должна значительно усилиться, так как влияние и агрессивность Пекина нарастают, а долговременный геополитический потенциал России продолжает ослабевать — возможно, и из-за того, что китайский экспансионизм начинает создавать существенную угрозу интересам безопасности Москвы в Центральной Азии и даже в Сибири. С другой стороны, Путина или его преемников придётся убедить в том, что Россия нуждается в улучшении отношений с Западом и что за конфронтацию с США и их европейскими союзниками Москве «придётся заплатить слишком высокую цену», поэтому ей необходимо занять более умеренную позицию.
 
«Чтобы Москва присоединилась к Западу в деле сдерживания Китая, она для начала должна прийти к выводу о том, что во взаимодействии с Пекином ей не удастся одержать верх над Западом. В случае, если эти условия будут выполнены, Америке понадобится «новый Киссинджер», преуспевающий в искусстве «треугольной дипломатии». А пока он не появится, попытка противостоять Китаю за счёт подкупа России вполне может оказаться дорогостоящей ошибкой», — заключает Брэндс.

 

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Bloomberg США Северная Америка
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