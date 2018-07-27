National Interest: ракеты Москвы и Пекина на Дальнем Востоке не угроза друг другу, а «неприятность» для США

Размещение Москвой и Пекином ракет, способных нести ядерные боеголовки, вдоль их общей границы на Дальнем Востоке может быть «агрессивной демонстрацией силы» друг против друга и «проверкой военного и экономического потенциала», пишет автор материала The National Interest Юджин Чоу. Однако в действительности это не «знак агрессии», а показатель сильного военного сближения Россия и Китая, которое угрожает «главенствующей роли» США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает автор.

Холодная дальневосточная тундра на границе России и Китая становится «горячей зоной» после размещения Москвой и Пекином ракет, способных нести ядерные боеголовки, пишет автор материала The National Interest Юджин Чоу. В июне Россия разместила на Дальнем Востоке ракетный комплекс «Искандер-М», и в настоящее время на российско-китайской границе этих комплексов больше, чем в любом другом российском военном округе, отмечает автор материала. В свою очередь, по имеющимся данным, Китай разместил на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41», которые также способны нести ядерные боеголовки.

Несмотря на то что обе страны поддерживают союзнические отношения и в последние годы проводят совместные военные учения, в прошлом этот регион был источником напряжённости. В 1969 году СССР и Китай почти начали друг с другом войну после столкновений в дальневосточном регионе. По мнению некоторых экспертов, разместив «Искандер-М», Россия стремится «проверить растущий военный и экономический потенциал своего южного соседа», отмечает Чоу.

Большая часть территории вдоль границы особенно привлекательна для Китая, так как здесь находятся почти все алмазы России, треть её золотых месторождений, а также крупные месторождения нефти, газа и цинка. Однако, несмотря на то что обе страны имеют исторические и экономические интересы в этом регионе и наращивание военной мощи может быть понято как «агрессивная демонстрация силы», риск войны отсутствует. Китай категорически отрицает размещение ракет вдоль своей северной границы, а Россия настаивает на том, что обе страны остаются близкими союзниками.

«Географическое размещение российских вооружённых сил тесно связано с историческими обстоятельствами развала СССР», — заявил российский военный эксперт Василий Кашин. Во время холодной войны СССР разместил свои наиболее боеспособные бригады в ГДР и странах Восточной Европы, однако после развала Советского Союза самые мощные воинские формирования были переброшены на Дальний Восток на случай войны с Китаем, объяснил Кашин. У Москвы нет ресурсов для создания новой военной инфраструктуры, поэтому она вынуждена использовать то, что досталось ей с советских времён. Как следствие, «Искандер-М» размещены в тех районах, которые Китай когда-то считал исходными пунктами «советского вторжения».

По мнению автора материала, факт размещения модернизированных ракет в дальневосточном регионе представляет собой не «знак агрессии, а подчёркивает, насколько сильно обе страны сблизились после холодной войны». «Это доверие сулит неприятности для США и их региональных партнёров, так как Пекин и Москву объединяет неприятие главенствующей роли Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — резюмирует автор материала The National Interest.